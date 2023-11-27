辛文

原标题：惠企利民！平安银行进一步加大减费让利力度

为进一步引导银行业支持实体经济，助力构建我国经济高质量发展新格局，日前，中国银行业协会发布了《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》，提出取消商业汇票工本费、减免个人存款账户对账单打印费、综合提升信用卡服务质效等多项倡议。

《倡议书》发布后，平安银行高度重视，积极推出惠企利民措施，切实践行金融工作的政治性、人民性，第一时间发布《关于响应中国银行业协会提升服务质效倡议的公告》，并相继发布多个公告落实倡议降费内容，覆盖商业汇票、个人存款账户对账单、安全认证工具、信用卡服务等多项业务领域，切实改善金融服务体验、提升金融服务质效，支持实体经济发展。

据悉，在《倡议书》发布前，平安银行已取消个人存款账户对账单打印费；针对小微企业、个体工商户、个人客户安全认证工具工本费仅按成本价收取；通过平安口袋银行APP、信用卡微信公众号、电子账单等形式向持卡人免费提供信用卡余额变动提醒；向信用卡持卡人提供3天的还款宽限期容时服务。通过上述多项措施，切实降低了客户金融服务消费成本，有效激发了金融消费活力，助力消费促进和内需扩大与恢复。

10月30日，平安银行发布的《关于落实中银协倡议调整服务价格的公告》中提到，其于2023年11月1日起取消银行承兑汇票和商业承兑汇票两项工本费。

11月3日，平安银行发布《关于平安银行信用卡还款容差调整的公告》，表示自2023年12月21日起（含12月21日），将信用卡还款容差由30元（含人民币30元或美金6元）调整至100元（含人民币100元或美金20元），该服务无需主动申请，让客户更加省时、省心。

11月10日，平安银行发布《关于平安银行信用卡溢缴款领回手续费调整的公告》，表示自2023年12月26日起，将免收持卡人转出信用卡溢缴款至境内本人的平安银行借记账户的手续费。根据同日发布的《关于平安银行信用卡普卡和金卡年费补刷机制的公告》，平安银行针对年费达标规则为“判断上一年年费周期内的交易金额、交易笔数”的信用卡普卡和金卡产品，允许持卡人在年费出账后一个月内（含1个月）申请补刷，在持卡人达到与银行约定的补刷条件并按照账单正常还款后，退还最近一期扣收的年费。通过减轻客户消费压力，平安银行持续促进消费市场回暖，增强国内经济复苏动能。

此外，《倡议书》还鼓励各银行通过集中采购等方式，进一步降低金融消费成本。日前，平安银行根据安全认证工具采购成本的下降，进一步下调安全认证工具工本费。11月22日公告称，自2023年12月1日起将按最新成本价格13.8 元/个 执行，并将优惠范围扩大至所有客户，切实维护客户权益，提升客户服务体验。

未来，平安银行将持续践行金融工作的政治性和人民性，把为实体经济服务作为出发点和落脚点，履行企业责任，将落实降费让利惠企利民工作和推动自身稳健发展有机结合，持续增强金融服务的普惠性，以科技赋能全面提升服务质效，提高金融供给质量，打造“省心、省时又省钱”的金融服务，为我国经济的高质量发展注入更多金融动力。

(责编：董童、杨迪)

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