为持续打造有温度、有关爱的适老化金融支付服务，交通银行安徽省分行聚焦老年人金融支付服务需求，坚持“多想一点、多做一步”，围绕老年客户群体在金融支付服务中面临的困难，以实际行动做好老年客户的暖心人、贴心人、知心人，不断创新“爱心桥梁”渠道，提高适老化金融支付服务水平。

数字化和老龄化交汇的路口，交通银行安徽省分行始终坚守“人民金融”底色，践行国有大行的社会责任，在适老化支付服务的道路上不忘初心、不落一人。

“迷你银行”进社区 “移动柜台”送上门

今年九月，气温居高不下，白天高温时段，很多老年人不方便来银行办理业务，但到了晚上，银行大多也都停止营业。为此，交通银行蚌埠分行多家支行利用下班时间，在附近小区门口设置展台，搭建适老化“迷你银行”，配置10元、1元、5角等多种小面额人民币，还分发了防范电信网络诈骗、人民币防伪知识等金融知识宣传折页。

活动现场，现场前来办理整钱换零钱的老人络绎不绝，不少老人家直言，和年轻人相比，老年人用不好电子支付，还是希望平常身边可以备一些零钱。有的社区居民得知可以提供不宜流通人民币兑换业务，特意将家里残缺纸币拿过来鉴定兑换。

同样，在安徽安庆，交通银行安庆石化天桥支行的工作人员也在为社区内老年客户“加班加点”。石化天桥支行地处石化大湖生活区，周边老年客户众多，为充分满足老年客户金融服务需求，支行对老年客户实行“网格化”管理，不定期提供上门服务，以实际行动践行“为群众办实事”。

今年9月，不少80岁以上老年客户到支行反映要求办理银行卡。支行工作人员了解到，所属花亭社区紧急通知高龄补贴需发放至三代社保卡中。面对大批量时间紧迫的办卡需求，不影响老年客户按时领取补贴，石化天桥支行安排所有营运人员分成两组班后前往老人家中进行核实客户真实意愿，耐心解答客户疑问，办理第三代社保卡，解决客户燃眉之急。客户连连道谢，对支行的热心、专业、高效的服务赞不绝口。

银龄暖心有温度，宣传服务进社区

俗话说“家有一老，如有一宝”，针对老年客户，交行滁州分行陆续开展各项客户悦享增值服务，旨在提高客户体验度。

在城市中，有不少老年群体，都是孩子在外地工作，老人独自或和老伴两人常年在家居住，是容易遭受电信诈骗的群体。交行滁州分行每月邀请老人根据自己的兴趣爱好，到分行参加宣讲活动，如金融知识讲座、观影等。

“以前单纯办讲座，对老年人来说有些枯燥乏味。今年我们以金融知识为主线，举办了养生讲坛、戏曲观影会等活动，给老年人提供了社交的平台，在此过程中也适当地进行防电诈宣讲。”交行滁州分行负责人说。

2023年9月，滁州分行联合西涧街道组织开展了一场“以适老支付‘亭满意’ 守住老人养老钱”为主题的金融知识进社区活动，近50位老年客户前往社区参与金融知识宣讲。为进一步提高宣传效果，该行首先采取现场播放反诈宣传片的形式进行热场，随后分行员工进行反诈知识点宣讲，最后以当场宣讲电诈类型为切入，主要宣讲当前常见的网络贷款诈骗、刷单返利诈骗、冒充熟人或领导诈骗等，现场设置案例小问答，以互动的形式调动老年人参与活动的积极性。

(责编：董童、高雷)

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