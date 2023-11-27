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业界：提升资产管理行业服务质效 融入经济社会发展全局

黄盛
2023年11月27日16:17 | 来源：人民网
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金融作为实体经济的血脉，承担着为实体经济输送血液的重要使命。

在日前由中国人寿资产管理有限公司举办的“金融强国建设与资产管理高质量发展论坛”上，来自资产管理行业的各界代表人士就发挥资管行业如何为经济社会发展提供高质量服务等话题进行了探讨。不少与会嘉宾认为，资产管理行业应持续强化核心能力建设，稳固资产配置能力，做好战术资产配置，发挥好一二级市场联动作用，提升优质资产获取和投资能力，是行业以更高效率服务实体经济、更实举措服务人民美好生活、更大主动融入经济社会发展全局的重要路径。

“切实发挥保险资金规模大、周期长、来源稳定、运用灵活等优势，坚持理性投资、价值投资、长期投资理念，引导更多资金服务国家重大战略、重点领域和薄弱环节。”中国人寿保险（集团）公司总裁蔡希良表示，保险资管要聚焦主业，更好服务中国式现代化建设，要坚持以人民为中心的价值取向，不断创新更加适应普通家庭需要的收益稳定、风险可控的财富管理、养老资管产品，在服务共同富裕和构建养老三支柱的蓝海里拓展增长空间。

服务实体经济、赋能高质量发展，需要保险资管业积极发挥长期资金、耐心资本的优势和作用，切实加强科技创新、先进制造、绿色发展和普惠金融等领域的投资支持。中国保险资产管理业协会会长王军辉表示，要立足长期视角，从基本面分析入手，找寻真正有投资价值的资产，着力提高投资组合的韧性和质量，更好地发挥“稳定器”和“压舱石”的重要作用；在巩固资产负债管理、大类资产配置、绝对收益投资等特色优势的基础上，构建差异化、特色化发展的核心能力，开展特色化经营，共同促进形成丰富多样的行业生态；增强风险管理的主动性和前瞻性，稳慎应对外部形势变化和各类风险因素。落实强监管、严监管要求，主动提高合规管理水平，切实增强合规经营的内生动力；同时让数字化更多赋能于研究、决策、交易、风险管控等各领域，有效提升投资能力与投资效率。

提升投资效率，还需要充分把握当前全球资产配置趋势，全国社保基金会原副理事长王忠民对此认为，一段时间以来，全球市场股、债、汇同频共振，传统的资产配置逻辑被不断打破。资产管理行业要努力探索新时代资产配置的新思路新方法，一方面要锚定无风险收益率之锚，把握货币政策转向过程中可能带来的趋势性机遇；另一方面要积极拓展资产图谱，给予新形势下国家战略资产充分的估值水平和合理的市场定位。

也有业内人士表示，金融要为经济社会发展提供高质量服务，是推动资管业高质量发展的根本遵循。目前国内资管市场拥有众多机构参与者，各机构专业特色和资源禀赋各有不同，银行保险资管在资金端优势明显，券商基金资管优势在投资端，在渠道、产品、投研、风控等方面也各有差异，建议各类资管机构一方面要充分利用自身优势建立起差异化的经营模式和核心竞争力，另一方面要相互取长补短，努力推动资管行业有序竞合生态形成。

(责编：罗知之、吕骞)
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