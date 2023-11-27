新华社北京11月27日电（记者王雨萧）国家税务总局27日发布数据显示，今年1至10月份，全国新增减税降费及退税缓费16607亿元。

其中，民营经济纳税人是税费优惠政策的主要受益对象。1至10月份，全国民营经济纳税人新增减税降费及退税缓费12385.6亿元，金额占比近75%。此外，制造业及与之相关的批发零售业是享受优惠占比最大的行业，受益最为明显。

国家税务总局相关负责人介绍，税务部门充分发挥税收大数据优势，8月以来持续开展政策精准推送超过5亿次，从“政策找人”到“政策落地”全环节持续提升税务行政效能，助力各类经营主体轻装上阵，更好服务高质量发展。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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