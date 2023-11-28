新华社北京11月28日电（记者吴雨）中国人民银行日前发布的报告显示，截至9月末，在119个符合放宽首套房贷利率政策下限条件的城市中，有95个城市下调了首套房贷利率下限，24个城市取消了下限。

中国人民银行发布的2023年第三季度中国货币政策执行报告显示，今年以来，中国人民银行继续落实首套房贷利率政策动态调整机制，因城施策推动更多城市下调或取消首套房贷利率下限。截至9月末，有95个城市下调了首套房贷利率下限，这些城市执行的下限较全国下限低10个至40个基点。

报告显示，中国人民银行还调降二套房贷利率下限40个基点，从不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）加60个基点，调整为加20个基点。2023年9月，新发放个人住房贷款加权平均利率4.02%，同比下降0.32个百分点。

9月25日起，金融机构按照市场化、法治化原则对符合条件的存量首套房贷利率进行下调。报告显示，截至9月末，超过22万亿元存量房贷利率完成下调，调整后的加权平均利率为4.27%，平均降幅73个基点，每年减少借款人利息支出1600亿元至1700亿元，惠及约5000万户家庭、1.5亿人。

中国人民银行表示，将落实好已出台的降低存量房贷利率等一系列政策，减少借款人利息负担，降低提前还贷动力，增加投资和消费，更好满足刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。（完）

(责编：王静、胡永秋)

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