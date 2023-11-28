中国人民银行：物价短期还将维持低位 未来将回归常态水平
2023年11月28日09:11 | 来源：人民网
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人民网北京11月28日电 （黄盛）中国人民银行日前发布的2023年第三季度中国货币政策执行报告（以下简称“报告”）显示，物价短期还将维持低位，未来将回归常态水平。近期我国CPI同比在0附近运行，主要是受去年同期猪肉价格较快上涨的基数影响，核心CPI同比保持基本稳定，服务CPI较上半年还有所加快，与经济恢复向好的走势基本一致，PPI降幅也总体趋于收敛。随着各项政策加快落地见效、内需持续改善，物价上行动能将进一步积蓄。中长期看，我国经济供需总体平衡，货币政策保持稳健，居民通胀预期平稳，不存在长期通缩或通胀的基础。
《报告》认为，下半年以来，随着宏观政策“组合拳”成效不断显现，我国经济回升向好态势持续巩固，各方面积极因素逐渐增多，三季度GDP增速也好于市场预期。总体看，财政、货币、产业、就业等政策持续发力，协同合力进一步显现，经济金融良性循环进一步畅通，我国经济将继续向常态化运行轨道回归，预计全年5%左右的增长目标能够顺利实现。
但也要看到，经济平稳运行也面临一些内外部挑战。从国际看，地缘政治冲突加剧，世界经济增长的不确定性上升，发达经济体利率持续高位，外溢风险仍可能通过汇率、资本流动、外债等渠道冲击新兴市场经济体。从国内看，以债务拉动经济增长的效能降低，房地产供求关系发生重大变化，推动经济加快转型的紧迫性上升。
《报告》表示，从经济发展大趋势看，我国发展的基本面没有变。从发展阶段、发展条件、发展优势等方面综合考量，我国发展前景仍长期看好，要更加注重有力有效实施宏观政策调控，扎实推动经济高质量发展，同时保持合理的经济增速。
(责编：申佳平、吕骞)
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