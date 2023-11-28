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中央气象台发布大风蓝色预警

2023年11月28日08:57 | 来源：人民网
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人民网北京11月28日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，11月28日08时至29日08时，内蒙古中部、西藏大部、青海西南部、吉林东部等地有5级、阵风6级的大风，其中，西藏南部、青海西南部、吉林东部等地部分地区有6级、阵风7级的大风；台湾海峡、巴士海峡、南海东北部和西南部海域将有7-8级、阵风9级的偏东到东北风。

11月29日08时至30日08时，内蒙古中东部、新疆北疆北部、河北北部等地有5级、阵风6级的大风，其中，新疆北疆北部、内蒙古东部等地部分地区有6级、阵风7-8级的大风；东海偏西海域、台湾海峡、巴士海峡、南海东北部海域将有7-8级、阵风9级的偏东到东北风。

防御指南：

1、中央气象台、中国海上搜救中心提醒受大风影响海域航行、作业的船舶，注意航行安全；

2、森林、草场、城区防火部门做好防火准备，机场、铁路、公路等交通管理部门应采取措施保障交通安全；

3、停止高空、水上户外作业和游乐活动，加固或妥善安置围板、棚架广告牌、简易设施等易被大风吹动的搭建物；

4、行人与车辆不要在高大建筑物、广告牌等临时建筑物，或树的下方停留。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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