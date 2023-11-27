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李毅中：实现新型工业化要靠创新驱动和科技创新

2023年11月27日17:52 | 来源：人民网
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人民网北京11月27日电 （记者孙博洋）11月25至26日，以“推进新型工业化 培育新质生产力”为主题的2023（第八届）中国制造强国论坛在河北保定举行，各界专家学者就中国制造业发展趋势进行了深入探讨。论坛上，中国工业经济联合会会长、工业和信息化部原部长李毅中表示，实现新型工业化要靠创新驱动科技创新

李毅中表示，新型工业化完整、准确、全面贯彻了新发展理念，新型工业化要靠创新驱动，科技创新、成果转化催生了新质生产力，统筹协调产业布局，差异化发展，推进“双碳”目标以人民为中心，共建共享高质量发展的成果。

表示，新型工业化要在构建发展新格局中推进，要汇集资源，保障产业链、供应链的安全稳定，要扩大开放合作，建立国内的统一大市场，确保经济在任何极端的情景下都能够循环畅通，国家安全、民生安宁。

在谈到建设现代化产业体系实现新型工业化重点任务时，李毅中认为，主要有以下几点：一是增强产业链和供应链的实力、韧性和安全水平二是改造提升传统产业三是培育发展具有国际竞争力的战略性新兴产业，瞻前布局一批未来产业，构筑经济发展、社会进步的新领域、新动力，增强发展的后劲，占领先进制造的制高点四是推进现代服务业与先进制造业深度融合，打造综合性产业集群，完善现代产业技术体系五是实施领航企业培训工程，形成专精特新小巨人，制造业单项冠军和产业链龙头企业等组成的优质企业提示体系，实现上下游、大中小各类所有制企业融通发展。

李毅中认为，发展数字经济是世界的潮流，也是国家战略，发展数字经济包括数字产业化也包括产业数字化他表示，为应对外部的封锁数字经济发展有三大任务：一是加大核心关键技术攻关二是优化调整产业结构，特别是新型制造三是加快数字基础设施建设。

(责编：罗知之、吕骞)
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