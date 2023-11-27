人民网北京11月27日电 （记者孙博洋）11月25至26日，以“推进新型工业化 培育新质生产力”为主题的2023（第八届）中国制造强国论坛在河北保定举行，各界专家学者就中国制造业发展趋势进行了深入探讨。论坛上，中国工业经济联合会会长、工业和信息化部原部长李毅中表示，实现新型工业化要靠创新驱动和科技创新。

李毅中表示，新型工业化完整、准确、全面贯彻了新发展理念，新型工业化要靠创新驱动，科技创新、成果转化催生了新质生产力，统筹协调产业布局，差异化发展，推进“双碳”目标以人民为中心，共建共享高质量发展的成果。

他还表示，新型工业化要在构建发展新格局中推进，要汇集资源，保障产业链、供应链的安全稳定，要扩大开放合作，建立国内的统一大市场，确保经济在任何极端的情景下都能够循环畅通，国家安全、民生安宁。

在谈到建设现代化产业体系实现新型工业化的重点任务时，李毅中认为，主要有以下几点：一是增强产业链和供应链的实力、韧性和安全水平；二是改造提升传统产业；三是培育发展具有国际竞争力的战略性新兴产业，瞻前布局一批未来产业，构筑经济发展、社会进步的新领域、新动力，增强发展的后劲，占领先进制造的制高点；四是推进现代服务业与先进制造业深度融合，打造综合性产业集群，完善现代产业技术体系；五是实施领航企业培训工程，形成专精特新小巨人，制造业单项冠军和产业链龙头企业等组成的优质企业提示体系，实现上下游、大中小各类所有制企业融通发展。

李毅中认为，发展数字经济是世界的潮流，也是国家战略，发展数字经济既包括数字产业化，也包括产业数字化。他表示，为应对外部的封锁，数字经济发展有三大任务：一是加大核心关键技术攻关；二是优化调整产业结构，特别是新型制造；三是加快数字基础设施建设。

(责编：罗知之、吕骞)

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