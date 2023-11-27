27日下午，国家发展改革委召开专题新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

人民网北京11月27日电 （记者许维娜）社区是城市公共服务和城市治理的基本单元。为更好推动优质普惠公共服务下基层、进社区，国家发展改革委会同有关部门研究制定了《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》（以下简称《实施方案》），近日由国务院办公厅转发各地方各部门贯彻落实。

27日下午，国家发展改革委召开专题新闻发布会，解读《实施方案》并围绕当前热点问题进行了回应。

国家发展改革委社会发展司司长刘明表示，社区虽小，却连着千家万户，是承载人民群众美好生活的重要空间。当前，我国65%以上的人口生活在城市，居民主要生活在社区。能否在家门口享受到优质普惠的公共服务、在“小社区”满足人民美好生活需求，是“关键小事”，更是“民生大事”。

刘明介绍，城市社区嵌入式服务设施建设工程覆盖各类城市，在城区人口超过100万的大城市优先推进，通过在城市社区、小区公共空间嵌入功能性设施和适配性服务，推动优质普惠公共服务下基层、进社区。组织实施好这项重大民生工程，要坚持以人民为中心的发展思想，贯彻人民城市人民建、人民城市为人民重要理念，努力解决百姓的急难愁盼问题，提高人民生活品质。

对此，他建议，可以从惠民生、暖民心、增民利3个方面把握好工程的定位。

一是推动公共服务更好覆盖居民群众的惠民生工程。建设社区嵌入式服务设施，能够将公共服务资源有机嵌入到成千上万社区、把优质便捷的公共服务送到千家万户，让优质服务在步行范围可及，让群众在家门口、楼底下享受优质服务，可以有效解决群众接送、跑腿之难，实现养老托育“离家不离社区”，有效降低公共服务和社会运行成本。

二是将社区建设成为人民群众幸福家园的暖民心工程。建设社区嵌入式服务设施，让养老托育、社区助餐、家政便民、健康服务、体育健身、文化休闲、儿童游憩等群众急需紧缺的服务走进社区，不断完善社区功能，让社区真正做到为民、便民、安民，成为承载人民群众美好生活的幸福家园。

三是有效提升群众获得感幸福感安全感的增民利工程。社区是党和政府联系、服务群众的“最后一公里”。建设社区嵌入式服务设施，就是要坚持人往基层走、钱往基层投、政策向基层倾斜，科学配置资源，精准满足需求，将社区服务融入万家灯火、送进千家万户，解决好群众的操心事、烦心事、揪心事，增进民生福祉，有效提升人民群众获得感、幸福感和安全感。

“实施城市社区嵌入式服务设施建设工程，做好这件‘关键小事’和‘民生大事’，要靠各地区、各部门共同努力。”刘明透露，下一步，国家发展改革委将会同有关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实加强组织实施，下足“绣花功夫”，压实各方责任，确保城市社区嵌入式服务设施建设工程落地见效。

(责编：罗知之、吕骞)

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