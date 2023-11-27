27日下午，国家发展改革委召开专题新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

人民网北京11月27日电 （记者许维娜）城市社区嵌入式服务设施建设工程主要建设什么样的服务设施？设施建成后将会提供哪些服务？工程实施的主要思路是什么？社区嵌入式服务设施建设在规划和用地保障方面有哪些具体支持政策？在保障社区嵌入式服务设施可持续运营方面，有哪些具体考虑？

国家发展改革委27日召开专题新闻发布会，国家发展改革委社会发展司司长刘明，民政部养老服务司副司长李永新，自然资源部空间规划局副局长杨浚，住房城乡建设部建筑节能与科技司副司长张雁与卫生健康委人口家庭司副司长徐拥军解读《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》（以下简称《实施方案》），并围绕当前热点问题进行了回应。

依托设施为民服务是目的

刘明解读称，《实施方案》明确，要按照规模适度、经济适用、服务高效的原则，鼓励开展嵌入式服务设施建设。重点推广和优先建设（改造）功能复合集成的社区嵌入式服务综合体（社区服务中心），为居民提供一站式服务。暂时不具备条件的社区，可“插花”式分散建设功能相对单一的嵌入式服务设施。各地可根据不同城市类型和社区特点精准施策，宜建则建、宜改则改，以城市为单位整体谋划，以街道或社区为单元推进。

刘明表示，补齐社区设施短板是一个方面，依托设施为民服务才是目的。比如，《实施方案》提出，社区嵌入式服务设施主要是面向社区居民，提供养老托育、社区助餐、家政便民、健康服务、体育健身、文化休闲、儿童游憩等一种或多种服务。各地要按照精准化服务要求，优先和重点发展当前群众急需紧缺的服务，比如“一老一小”、社区助餐、儿童托管等，逐步补齐其他服务，确保便捷可及、价格可承受、质量有保障。

城市社区嵌入式服务设施建设是关系提高人民生活品质、满足人民美好生活需要的“关键小事”“民生实事”，必须稳妥有序推进，确保“好事办好、实事办实”。

刘明还表示，《实施方案》明确，工程实施范围覆盖各类城市，优先在城区人口超过100万的大城市推进建设。国家发展改革委将按照“试点先行、逐步推开”的思路，综合考虑人口分布、工作基础、财力水平等因素，选择部分城市和社区先行先试、积累经验、探索形成模式。在总结试点形成的经验做法和有效建设模式基础上，向其他各类城市和更多社区稳妥有序推开，逐步实现居民就近就便享有优质普惠公共服务。

四方面为居家社区养老服务发展提供有力支持

李永新表示，大力发展居家社区养老服务，是顺应大多数老年人依托社区居家养老愿望、解决老年人急难愁盼问题的一项重要而紧迫的任务。

李永新分析称，此次出台的《实施方案》将居家社区养老服务功能有机融入社区嵌入式服务设施规划建设，是进一步增强居家社区养老服务供给能力的有力举措，对于加快推进居家社区养老服务网络建设、把养老服务快捷送到老年人身边周边床边具有重要意义。

他认为，从《实施方案》明确的政策措施看，依托社区嵌入式服务设施，可以从以下四个方面为居家社区养老服务发展提供有力支持：

一是在完善居家社区养老服务网络方面。居家社区养老服务网络是指由县（市、区、旗）、街道（乡镇）、社区（村）不同层级各类养老服务设施构成的连锁化运营、标准化管理、专业化运作的为老年人提供居家社区养老服务的网络。《实施方案》推动建设的社区嵌入式服务设施，位于居家社区养老服务网络的终端和“神经末梢”。强化社区嵌入式服务设施的养老服务功能，必将有力完善居家社区养老服务网络、打通为老年人提供养老服务的“最后一米”；

二是在提供短期托养服务方面。《实施方案》明确提出试点城市要科学设置服务场景，优先保障具有短期托养功能的护理型养老床位设置的必要空间。短期托养是失能、残疾、高龄等居家老年人最迫切需要的专业化养老服务之一。通过在社区嵌入式服务设施增加具有短期托养功能的护理型养老床位，将有效满足老年人在“家门口”就近就便接受专业照护服务的需求；

三是在发展老年助餐服务方面。社区嵌入式服务设施主要布局建设在居民区、家门口，更适于嵌入助餐等老年人高频需求的生活性服务事项，可以通过推广“中央厨房+若干助餐点”等模式，推动老年助餐服务依托社区嵌入式服务设施多点布局、服务下沉、方便可及，让更多老年人吃上家门口的热乎饭；

四是在提供居家养老上门服务方面。《实施方案》明确提出，积极培育社区综合服务和专项服务运营主体。养老服务机构等运营主体依托社区嵌入式服务设施，可以为有需求的老年人提供生活照料、日常探访、助餐、助洁、助浴、助医、助行、助急等居家上门服务；也可通过设置家庭养老床位，为有需求的居家失能老年人提供“类机构”的持续稳定的专业照护服务，有效满足居家老年人多样化养老服务需求。

李永新透露，下一步，民政部将会同国家发展改革委等部门抓好《实施方案》落实，指导各地充分用好社区嵌入式服务设施，嵌入老年人最急需的养老服务功能，让广大老年人居家养老获得感成色更足、底色更暖。

三方面配合社区嵌入式服务设施建设工程实施

作为统筹协调和评估督导的主要部门之一，住房城乡建设部将如何保证城市社区嵌入式服务设施建设工程的落实效果？

住房城乡建设部建筑节能与科技司副司长张雁表示，住建部将进一步发挥好在城市更新工作中的统筹作用，多措并举、持续推进，配合国家发展改革委做好社区嵌入式服务设施建设工程实施工作：

一是全面开展城市体检，摸清社区设施底数短板。自2024年开始，住建部将在地级及以上城市全面开展城市体检工作，把城市体检延伸到群众身边，将小区、社区、街区列为城市体检的基本单元，查找出社区养老服务设施、婴幼儿照护服务设施、公共活动场地、文化活动中心等设施配建不达标、功能不完善、服务不到位的问题短板，列出问题台账、录入信息平台并实施动态更新，为社区服务设施的科学规划、合理布局、精准嵌入提供有力支撑。

二是实施城市更新行动，因地制宜建设社区设施。住建部正在牵头推进的城市更新工作，包括既有建筑更新改造、城镇老旧小区改造、完整社区建设、活力街区打造等任务，这些都是实施社区嵌入式服务设施建设工程的重要载体。我们将指导各地在城市更新工作中，统筹利用存量资源，合理确定建设工程，把社区设施落实落细。在城镇老旧小区改造中，将开展“楼道革命”“环境革命”“管理革命”，通过补建、购置、置换、租赁、改造等方式，完善配套设施，改善生活环境，消除安全隐患。在完整社区建设中，将聚焦“一老一小”服务设施短板，实施老年服务站、托儿所、幼儿园等一批建设项目，衔接15分钟生活圈，推进相邻社区及周边地区统筹建设、联动改造，加强设施共建共享，拓展群众身边的公共服务，为居民日常生活提供便利。在活力街区打造中，将实施老旧商业区、步行街、老旧厂区等老旧街区更新改造，推动街区功能转换、活力提升，把腾退出的空间资源优先用于建设公共服务设施，让群众生活的更方便、更舒心、更美好。

三是加强和改进住宅物业管理，助力提升社区服务水平。住建部将持续加强和改进住宅物业管理工作，充分发挥物业服务企业贴近居民的优势，发展社区养老、托幼、家政、助餐等生活服务业务，探索“物业服务+生活服务”模式。鼓励物业服务企业开展居家社区养老服务，运用智能化的手段，为老年人提供健康监测等定制化服务，满足老年人多样化的养老服务需求。推动物业服务企业加快发展线上线下生活服务，提高智慧物业管理服务水平，补齐社区服务短板，推动物业线上线下融合发展，更好满足居民多样化多层次生活需求，让社区成为人民群众的幸福家园。

三方面支持建设社区嵌入式服务设施

杨浚表示，自然资源部高度重视城市社区服务建设，出台并融合相关规划与土地政策，将从以下几方面支持建设社区嵌入式服务设施：

一是规划统筹优化空间布局。在总体规划层面，自然资源部将指导地方在市县国土空间总体规划编制中，统筹安排城市空间布局。在详细规划层面，自然资源部印发《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》，指导各地结合行政区划划定详细规划编制单元，统筹考虑公共服务设施建设需求，合理配置公共服务设施规划用地,因地制宜优化功能布局，补齐公共服务设施短板。

二是土地政策提供用地保障。在政策执行过程中，自然资源部将指导各地自然资源主管部门做好相关起算时点和过渡期时间跨度的备案管理，在过渡期临近结束时，提前通知存量房产、土地资源的使用方，掌握其继续使用房产、土地资源的意愿,做好政策服务。

三是融合规划与土地政策激发发展活力。近期自然资源部印发《支持城市更新的规划与土地政策指引(2023版)》，其中在补齐社区公共服务设施,切实提升社区宜居水平方面，明确：在城市更新中，要重点完善公共空间和公共服务设施，积极通过存量挖潜和扩容提质，盘活存量闲置和低效利用的房屋和土地；在社区更新中，要加强土地复合利用，提高土地节约集约利用水平，建设宜居宜业的生活社区。

(责编：罗知之、吕骞)

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