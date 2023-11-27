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民营经济发展再迎政策利好 专家：推动民企获得更多融资支持

2023年11月27日17:04 | 来源：人民网
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人民网北京11月27日电 （记者杜燕飞）近日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、全国工商联等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》（以下简称《通知》），提出支持民营经济的25条具体举措。

专家表示，当前，民营经济和民营企业作为我国社会主义市场经济的重要组成部分，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥着不可替代的作用。《通知》对发挥信贷、债券、股权融资各自的优势支持民营经济发展进行了针对性的部署，对于进一步提高金融支持民营经济发展积极性，推动民营经济主体更好获得融资支持，发挥自身优势积极拓展国际市场，进而实现民营经济高质量发展等都有积极作用。

持续加大信贷资源投入

记者梳理，《通知》明确了金融服务民营企业目标和重点。总量上，通过制定民营企业年度服务目标、提高服务民营企业相关业务在绩效考核中的权重等，加大对民营企业的金融支持力度，逐步提升民营企业贷款占比。结构上，加大对科技创新、“专精特新”、绿色低碳、产业基础再造工程等重点领域以及民营中小微企业的支持力度。

在持续加大信贷资源投入方面，《通知》强调，要从民营企业融资需求特点出发，着力畅通信贷、债券、股权等多元化融资渠道。银行业金融机构要加大首贷、信用贷支持力度，积极开展产业链供应链金融服务，主动做好民营企业资金接续服务，不盲目停贷、压贷、抽贷、断贷，同时抓好促发展和防风险。

“金融支持在助推民营企业发展方面，起着不可替代的作用。”招联首席研究员董希淼在接受人民网记者采访时表示，一方面，要进一步优化银行机构体系，构建政策性金融、商业性金融、大中小机构各司其职、协同配合的多层次、差异化服务体系，在发挥好大型银行机构“头雁”作用的同时，发展好社区银行和民营银行等中小银行，推动中小银行更有能力为民营企业提供金融服务。另一方面，大中小银行要发展金融科技，加快数字化转型，提升服务民营企业和民营经济的质效。在对接民营企业续贷需求的同时，银行应积极破解“首贷难”问题，并在风险可控的前提下提高信用贷款比例，提高金融服务的有效性和精准度。

邮储银行研究员娄飞鹏告诉人民网记者，民营企业经营更加灵活，尤其是小微企业等经营主体经营不确定性较大，抗风险能力弱，金融在支持民营经济过程中面临较大的风险管理压力。从银行业来看，需要充分利用内外部信息，加强对民营企业的分析研判，加大金融产品创新，在更好支持民营经济发展的同时，提供更多的信用贷款，更多支持“首贷户”客户。

畅通债券融资渠道和股权融资规模

在畅通融资渠道与规模方面，《通知》明确，优化民营企业债务融资工具注册机制，充分发挥民营企业债券融资支持工具作用，扩大民营企业债券融资规模。鼓励和引导机构投资者积极科学配置民营企业债券，加大对民营企业债券投资力度。支持民营企业上市融资和并购重组，发挥区域性股权市场、股权投资基金对民营企业的支持服务作用，扩大优质民营企业股权融资规模。加大外汇便利化政策和服务供给，通过提升经常项目收支便利化水平、完善跨境投融资便利化政策、优化跨境金融外汇特色服务，支持民营企业“走出去”“引进来”。

有分析认为，长期以来，我国以间接融资为主导的金融体系对民营企业和创新经济支持不足，一定程度上也使得宏观杠杆率偏高。要下大力气深化债券市场建设、推动资本市场改革，不断提高直接融资在民营企业融资中的比重、

“民营企业本身数量众多，分布在不同的行业领域，处于不同的成长阶段，对通过资本市场融资有着较大需求。”娄飞鹏说，要充分利用多层次资本市场的作用，为优质民营企业提供股权融资服务，降低民营企业的融资成本和杠杆率。

董希淼表示，要进一步完善股票发行和再融资制度，提高民营和小微企业IPO和再融资审核效率，充分释放市场机制活力，不断提高直接融资比例，提高民营企业在资本市场募集资金的能力。要立足民营企业实际情况和真实需求，协同发展多层次资本市场体系，支持符合条件的民营企业在科创板、创业板、新三板以及区域性股权等上市挂牌。要发挥民营企业债券融资支持工具作用，支持民营企业债券发行、扩大定向可转债适用试点以及创新创业债试点，探索发展高收益债券市场，扩大民营企业股权融资和债权融资规模，进一步拓宽企业多元化融资渠道，提高金融资源配置效率。

提升金融机构服务民营经济积极性

《通知》提出，要综合运用货币政策工具、财政奖补和保险保障等措施，提升金融机构服务民营经济的积极性。加强部门合作，完善信用信息共享、融资担保、便利票据贴现、应收账款确权、税收等配套政策和机制，增强民营经济金融承载力。金融机构要加强宣传解读，主动将金融支持政策、金融产品和服务信息推送至民营企业。各地金融管理、发展改革、工信、财税、工商联等部门加强沟通协调，强化督促指导，提升政策实效。

此前召开的金融支持民营企业发展座谈会强调，金融机构要积极营造支持民营企业发展壮大的良好氛围，提高风险评估能力，全面梳理绩效考核、业务授权、内部资金转移定价、尽职免责等政策安排，优化服务民营企业激励机制，提升贷款的意愿、能力和可持续性。要深入了解民营企业金融需求，回应民营企业关切和诉求，做好银企融资对接，为民营企业提供可靠、高效、便捷的金融服务。

中国人民银行表示，下一步，中国人民银行等部门将指导金融机构抓紧落实《通知》要求，制定具体实施细则，同时，加强统计监测和政策效果评估，确保政策惠及民营企业。

(责编：罗知之、吕骞)
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