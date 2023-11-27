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张军扩：要以更大力度持续推进制造业数字化转型和智能化改造

2023年11月27日17:52 | 来源：人民网
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人民网北京11月27日电 （记者孙博洋）11月25至26日，以“推进新型工业化 培育新质生产力”为主题的2023（第八届）中国制造强国论坛在河北保定举行，各界专家学者就中国制造业发展趋势进行了深入探讨。论坛上，中国发展研究基金会理事长、国务院发展研究中心原副主任张军扩表示，要以更大力度持续推进制造业数字化转型和智能化改造。

他认为，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，数字技术加速与制造业深度融合，在全球制造业格局加快调整，竞争日趋激烈的大背景之下，加快推进智能化改造和数字化转型，是当前及今后一个时期制造业转型升级和提升竞争力的必由之路，是大势所趋。

对此，张军扩表示，应从三个方面着重努力：

一是进一步推动相关硬件设施、设备的更新改造。一方面要综合运用财政金融等手段，激励和支持企业运动先进适用技术对企业内“哑设备”进行网络化改造。另一方面要进一步完善相关基础设施和支持政策，支持企业建设5G全联工厂，持续增强企业的外联能力和外联稳定性。

二是强化专业型和复合型人才供给。一方面要强化政策的引领导向作用，充分发挥高校、企业、平台等各方优势，立足产业转型需求和人才梯队建设的有机结合，多维度完善数字化转型人才培养体系。另一方面要努力打造数字化转型人才共享资源池和数据库，促进智力服务交易流转体系建设，综合采用企业内部内训支持、专家顾问服务、联合培养认证等方式来实现高端人力资源跨界流转和开放共享。

三是大力支持关键共享技术研发。要聚焦本地区企业面临的共性卡脖子技术，明确支持重点，完善支持政策，创新支持方式，加大支持力度。尤其要加强政研学用对接沟通，联合开发面向制造业数字化转型和智能化改造的技术、系统和设备。

(责编：罗知之、吕骞)
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