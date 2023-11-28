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历经12年艰难修筑 川青铁路四川首段贯通运营

2023年11月28日13:30 | 来源：新华网
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新华社成都11月28日电（记者谢佼、王曦）28日上午11时许，动车C6008次首次从川青铁路茂县站驶往成都，标志着经过12年建设，川青铁路四川首段——成都东至镇江关段正式贯通运营。

该路段起自成都，途经三星堆、什邡西、绵竹南、安州、高川、茂县等站，至海拔2503米的阿坝藏族羌族自治州松潘县镇江关站，动车穿行238公里仅需55分钟。

设计方中铁二院该线路项目负责人穆亚林说，为给大熊猫“相亲走廊”土地岭廊道让路，设计线路被“掰弯”，增加了20%的建设量，土地岭之下的榴桐寨隧道埋深达1000多米，以使行车与地表互不影响。

面对曾发生过8.0级汶川大地震的龙门山断裂带，复杂地质、高地温、高突涌水、高有毒气体……拦路虎轮番袭来。为解决困难，各科研院校、参建单位协同攻关工艺工法，历经12个春秋的艰难施工，最终取得了成功。

业主单位成兰铁路公司成兰指挥部指挥长肖霞林说，川青铁路四川首段投运，让川西北高原不通铁路的历史一去不返，九寨沟、黄龙等世界级旅游目的地，将形成包含机场、动车、公路的立体交通网。

川青铁路全线是我国“八纵八横”高铁网中兰州、西宁至广州通道的组成部分，跨过黄河、岷江和青藏高原东麓，将西北的兰西城市群和西南的成渝地区相连。正线全长约836公里，设计时速200公里，为国家I级双线铁路。川青铁路后续线路仍在加紧施工。

(责编：王静、胡永秋)
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