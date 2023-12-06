人民网北京12月6日电 （记者申佳平）“今年以来，中国经济战胜困难挑战、顶住下行压力，经济恢复呈现波浪式发展、曲折式前进的特征，经济运行总体回升向好，今年对全球经济增长的贡献将达到三分之一，仍然是全球增长最大引擎。”国家发展改革委国民经济综合司负责人日前就当前宏观经济形势回答记者提问时表示。

该负责人介绍，一方面，宏观指标表现较好。经济总量较快增长，前三季度国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，增速在全球主要经济体中保持领先。物价水平基本稳定，前10个月居民消费价格（CPI）同比上涨0.4%，与主要经济体高通胀形成鲜明对比。就业形势总体改善，10月份全国城镇调查失业率为5%，较2月份高点回落0.6个百分点。国际收支保持基本平衡。生产供给稳步回升。农业生产形势良好，预计全年粮食有望再获丰收。工业生产有所加快，前10个月规模以上工业增加值同比增长4.1%。服务业增势良好，服务业生产指数增长7.9%，前三季度服务业对经济增长的贡献率达63%。

另一方面，市场需求较快恢复。消费热点亮点明显增多，前10个月社会消费品零售总额同比增长6.9%，前三季度最终消费支出对经济增长贡献率达到83.2%。投资结构继续优化，前10个月制造业投资增长6.2%，其中高技术制造业投资增长11.3%。质量效益持续改善。新动能加快成长壮大，前10个月太阳能电池、新能源汽车产量分别增长63.7%、26.7%。工业企业利润持续恢复向好，三季度，规模以上工业企业利润在连续5个季度同比下降后首次由降转增。居民收入增长加快，前三季度全国居民人均可支配收入同比实际增长5.9%，比上半年加快0.1个百分点。

此外，市场信心不断改善。11月份制造业采购经理指数（PMI）中，生产经营活动预期指数为55.8%，连续2个月上升。国际主流声音看好中国经济前景，国际货币基金组织（IMF）近期分别将2023年、2024年中国GDP增速预测值从5%、4.2%上调至5.4%、4.6%；经合组织（OECD）近期将2023年中国GDP增速预测值从5.1%上调至5.2%。

该负责人指出，展望下一步，中国经济发展仍然具备较多有利条件和支撑因素。

一是拥有中国特色社会主义制度优势。中国特色社会主义制度善于集中力量办大事，高水平社会主义市场经济体制不断完善，这些都将为推动高质量发展提供坚强保障。

二是拥有超大规模市场的需求优势。中国是全球规模超大且最有潜力的消费市场，居民衣食住行和精神文化需求潜力巨大，短板领域、薄弱环节和开辟产业新领域新赛道投资还有很大空间，新型城镇化发展也将为需求扩大注入活力。

三是拥有产业体系配套完整的供给优势。中国具有全球最完整的产业体系、日益完备的基础设施网络，粮食、能源资源、重要产业链供应链安全保障能力不断提升，经济韧性进一步增强，还有海量数据资源和丰富应用场景等优势，将助推传统产业数字化转型和新兴产业加快成长。

四是拥有持续深化改革开放带来的动力优势。全面深化改革深入推进，支持国有企业深化改革，促进民营经济发展壮大，加大吸引外资力度，持续优化营商环境，都将不断激发经营主体的积极性、主动性、创造性。

五是拥有较大的宏观调控政策空间。中国宏观调控体制更加完善，政策储备工具不断丰富，在应对国内外风险挑战中宏观调控经验不断积累，宏观政策仍有较大空间，将为驾驭各种复杂困难局面打下坚实基础。

“中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面没有变也不会变，我们有信心、更有能力实现长期稳定发展，并不断以中国新发展为世界带来新动力、新机遇。”该负责人说。

(责编：申佳平、高雷)

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