人民网北京12月6日电 （记者申佳平）日前，国家发展改革委民营经济发展局负责人就民营经济发展态势、运行亮点与市场预期三个方面回答记者提问。

看态势：稳中有进、稳中向好

民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，是推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的重要力量。7月14日，《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》公开发布，一系列配套政策举措落地实施，推动民营经济向好发展因素持续累积，民营经济发展总体上呈现出稳中有进、稳中向好的基本态势，民营企业推动经济恢复向好的作用进一步彰显。

一方面，对促进外贸贡献进一步凸显。今年前10个月，以人民币计价的民营企业进出口增长6.2%，比进出口总额增速快6.2个百分点，占进出口总额的比重达到53.1%，比去年同期提升3.1个百分点，成为稳外贸的突出亮点。

另一方面，第二产业民间投资保持较快增长。扣除房地产开发投资后，民间投资增速较快，前10个月同比增长9.1%。中国人民银行数据显示，第三季度末私人控股企业贷款余额41.3万亿元，同比增长10.9%，较上年末提高2.6个百分点；9月末普惠小微贷款余额同比增长24.1%。

看亮点：“小不点”长成“大块头”

随着中国宏观经济运行回升向好，宏观政策持续发力显效，民营经济运行呈现新的特点和亮点。

一方面，民营企业扎根生长的巨大潜力进一步释放。国家统计局面向5.9万户小微企业开展的调查显示，民营企业生产订单情况、经营情况总体改善，景气指数环比提升1.5个百分点。中国中小企业协会数据显示，三季度中国中小企业发展指数重回上升区间，多个分项指数和分行业指数上升明显，是引领经济恢复向好最活跃的经营主体之一。民营经济是感知经济趋势最具敏锐度、引领经济向好最具创造力的生力军，越来越多的民营企业从不起眼的“小不点”长成担大任的“大块头”，涌现一批“小巨人”“隐形冠军”甚至世界一流企业，30家左右民营企业进入世界500强行列。

另一方面，民营企业科技创新能力进一步强化。民营企业生来就是闯市场、搞创新的，从模式创新、应用创新、集成创新开始，越来越多的民营企业开始勇闯创新无人区。据统计，民营企业贡献了65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，创新主体地位日益显著。全国工商联数据显示，从中国民营企业500强看，研发人员占员工总数超过10%的企业175家，研发经费投入强度超过10%的企业8家，414家企业的关键技术主要来源于自主开发与研制，432家企业通过自筹资金完成科技成果转化。此外，九成以上的中国民营企业500强从不同层面实施或计划实施数字化转型。

看预期：信心进一步提升

前三季度，新设民营企业同比增长15.3%。调查显示，对宏观经济、营业收入、市场需求、对外贸易等持乐观预期的民营企业占比提升，民营企业市场预期与发展信心进一步提升。

一方面，《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》为促进民营经济发展壮大规划了蓝图、指明了方向，相关部门出台的《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作 努力调动民间投资积极性的通知》《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》等一系列政策举措精准发力，为民营企业和民营企业家排忧解难，让他们放开手脚、轻装上阵、专心致志搞发展。

另一方面，各地各部门聚焦促进公平准入、强化要素支持、加强法治保障、优化涉企服务、营造良好氛围等方面，积极为民营企业在发展上解忧、在环境上解压、在帮扶上解渴，坚持营造公平竞争的市场环境、良法善治的法治环境、便利高效的政务环境、保障有力的要素环境、亲商富商安商的社会环境。同时，建立健全与民营企业常态化沟通交流机制，听取民营企业意见，回应民营企业关切，协调解决有关问题，全心全意为民营企业服务，让民营企业事有处办、理有处讲、难有处解、愿有处达，引导民营企业通过自身改革发展、合规经营、转型升级不断提升发展质量，促进民营经济做大做优做强。

(责编：申佳平、高雷)

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