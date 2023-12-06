11月24日，第六届人民网内容科技创业大赛一场产业园项目交流会在人民网举办。三十余家上市公司、独角兽企业、央企旗下公司或专精特新“小巨人”企业的负责人与大赛主办方人民创投和厦门市湖里区就资本与产业合作集中交流对接。此次活动的成功举办，标志着人民网内容科技创业大赛的产业服务功能进一步强化。

参加项目交流会的企业均来自人工智能、大数据、区块链等前沿科技创新领域。在聆听了人民网内容科技战略与内容创新业务布局后，与会的企业负责人纷纷表示对人民网有了更新的认识，特别是有以人工智能和大数据等技术为链接，寻找到更多的合作链接点，也期待人民网发挥中央媒体多方面资源优势，为创新企业、中小企业拓展更大发展空间。

本次活动同时也是厦门市湖里区的科创推介会。带队参会的湖里区副区长周小刚在笔记本上详细记录了每一个项目的情况和需求。他表示，厦门市湖里区与人民创投近年来以内容科技为主要方向开展了紧密且富有成效的产业合作。在新冠疫情高发期之后，人民网内容科技创业大赛和人民网内容科技产业园的平台势能加速放大，湖里区会拿出最优惠的产业政策与人民创投开展合作，共同推进意向落地企业的培育与发展。

中信银行厦门分行作为当地金融服务合作方代表也参加了活动。该行副行长汪涛表示，“高效”是对这次活动的最深的印象，参会企业的都具有一定行业影响力，因此高效的组织动员和高效的交流对接都超过了预期，也坚定了中信银行厦门分行做好金融服务的信心。

相关负责人表示，人民创投近年来积极发挥中央媒体连接广泛和投资机构深入产业的双重优势，在既服务企业创新又支持地方发展方面开展了一些探索，取得了一定成果。人民创投下一步将持续加强创业大赛和产业园区的综合服务功能，共同推动有关工作走深走实。

(责编：董童、高雷)

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