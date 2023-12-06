原标题：做好五篇大文章 信银理财全面提升绿色金融发展质效

中央金融工作会议提出，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。绿色金融是推动中国经济高质量发展的选择，也是支持经济和社会低碳绿色发展的重要工具。

作为中信银行在资管领域的重要布局，信银理财积极响应贯彻国家“双碳”目标，搭建绿色金融服务生态，持续打造多元化的绿色金融产品和服务体系，积极助力经济社会发展全面绿色转型，为中国式现代化贡献银行理财的坚实力量。

强化顶层设计 将绿色理念融入经营战略

党的二十大报告提出，推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。银行理财作为金融行业的新生力量，贯彻落实绿色金融与可持续发展理念既是实现自身轻资产转型发展的必由之路，更是践行金融政治性、人民性的必然选择。

信银理财于2021年制定灯塔计划，将绿色金融作为公司重大发展战略之一贯彻推进，已形成公司领导、各部门协同分工、全员共同参与的绿色金融战略组织架构，将绿色金融、ESG理念融入投资策略、资产配置、风控机制、考核激励等经营管理流程，全方位加强绿色能力建设，完善配套资源。

在风控方面，信银理财建立了绿色业务统一标签，在评审端嵌入绿色风险审查标准；在营销方面，明确目标客户，加强与渠道协同，确定区域营销目标，提升绿色理财产品营销能力；在信披方面，通过年度可持续发展报告等形式主动披露绿色金融业务开展情况；在投教方面，加强对绿色投资和社会责任投资理念的宣传与推广，培育崇尚绿色投资的舆论氛围。

聚焦客户需求 丰富绿色金融服务体系

信银理财始终聚焦客户需求，积极探索市场导向的绿色投资服务模式，按照市场化、可持续的原则，聚焦节能降碳、环境保护、清洁能源、生态保护修复和利用、基础设施绿色升级等领域，持续深挖绿色政策支持下的投资机会，深入服务客户需求。

2022年以来，信银理财持续拓宽绿色金融服务生态，一方面通过投资碳中和债、能源保供和绿色定向资产支持证券，为多家绿色产业龙头企业提供综合投融资服务，累计完成绿色领域项目投资金额超400亿元，绿色股权投资多笔，助力优质未上市企业发展。

另一方面，信银理财联合市场金融机构、指数公司合作，共同构建和完善ESG投资体系，推动ESG投资在国内发展。信银理财联合中证指数公司打造了由银行理财子公司定制的跨市场ESG股票指数“中证信银沿海核心经济带ESG优选100指数”，并于2022年1月发行包含该指数作为业绩基准的“多彩象ESG固收增强一年定开1号理财产品”，成功获得2022年GF60绿色金融评选“最佳创新实践奖”；信银理财积极引入国际知名资管机构作为ESG管理投资顾问，依托其在ESG投资方面的管理优势，推出了多支ESG系列产品，结合中国本土化特征，探索本土ESG投资流程。

践行绿色理念 积极推进自身“碳中和”

“双碳”目标的实现，不仅仅局限于绿色金融服务的引导和创新，也需要金融机构以身作则，践行低碳节约理念，实现自身在运营层面“碳中和”。

信银理财在办公运营方面，建立了低碳办公机制，持续开展节能降耗活动，将碳排放、能耗指标纳入采购决策过程，减少会议活动的碳足迹，传达绿色环保的主张等。具体包括减少施工阶段的浪费，提供支持员工低碳行为的基础设施；提高能源和资源使用效率，建立智慧运营体系，监控建筑资源消耗趋势；建立无纸化办公机制，支持循环利用等。

面向未来，信银理财将始终贯彻落实国家战略要求，聚焦重点绿色产业领域，通过优选绿色客户、丰富绿色产品、延展绿色服务，加大绿色投资理念宣传，全面提升市场对绿色理财产品的认知及认可，构建信银理财绿色金融发展生态，为推动经济社会发展绿色化、低碳化贡献信银力量。

(责编：董童、杨迪)

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