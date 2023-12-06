人民网北京12月6日电 （记者杜燕飞）国家发改委5日发布通知表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年12月5日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低55元、50元。折算升价后，从全国平均来看，92号汽油每升下调0.04元，95号汽油每升下调0.05元，0号柴油每升下调0.06元。

至此，国内成品油价格迎来年内“五连跌”。以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主加满一箱92号汽油将少花2元。本次油价下调后，今年国内成品油价格调整呈现“10涨11跌3搁浅”格局，全国绝大部分地区92号汽油继续在“7元时代”。

多家分析机构认为，本轮成品油调价周期内，美国原油产量创历史新高对油价产生打压，但中东局势持续紧张，国际油价降幅收窄。据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（11月21日至12月4日），平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价分别比上个调价周期下降1.93%、2.3%。

下一轮国内成品油调价窗口将于2023年12月19日24时开启。对此，隆众资讯分析师李彦认为，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现大幅下调趋势。目前来看，2024年，“欧佩克+”自愿减产仍受市场质疑，叠加经济和需求前景欠佳，预计下一轮成品油调价下调概率较大。

金联创成品油分析师王延婷表示，由于近期国际原油价格下跌幅度拉大，进入新一轮原油计价周期后，原油变化率依然处于负向区间发展。短期内国际原油价格仍有下行压力，新一轮成品油零售价格或再次迎来下调。

国家发改委价格监测中心预计，短期来看，国际油价可能偏弱运行。本次“欧佩克+”会议的延期以及新减产协议力度不及预期，凸显了全球经济增速下滑背景下，产油国内部因利益诉求不同而产生的矛盾，减产措施对油价的托底支撑作用有所减弱，加上美国、巴西等国原油产量增长，将进一步给油价带来压力。

附：各地92号汽油最高零售价

海南海口：92号汽油8.99元/升

西藏拉萨：92号汽油8.75元/升

云南昆明：92号汽油8.02元/升

贵州贵阳：92号汽油8.01元/升

四川成都：92号汽油7.97元/升

辽宁沈阳：92号汽油7.96元/升

重庆：92号汽油7.94元/升

广西南宁：92号汽油7.93元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.9元/升

广东广州：92号汽油7.9元/升

湖北武汉：92号汽油7.89元/升

河南郑州；92号汽油7.88元/升

北京：92号汽油7.88元/升

甘肃兰州：92号汽油7.88元/升

河北石家庄：92号汽油7.87元/升

天津：92号汽油7.87元/升

江苏南京：92号汽油7.85元/升

浙江杭州：92号汽油7.85元/升

吉林长春：92号汽油7.84元/升

上海：92号汽油7.84元/升

山东济南：92号汽油7.84元/升

福建福州：92号汽油7.84元/升

江西南昌：92号汽油7.84元/升

青海西宁：92号汽油7.83元/升

安徽合肥：92号汽油7.83元/升

湖南长沙：92号汽油7.82元/升

山西太原：92号汽油7.82元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.81元/升

宁夏银川：92号汽油7.78元/升

陕西西安：92号汽油7.76元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.7元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站。

(责编：孙红丽、高雷)

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