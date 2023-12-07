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世界最深、最大的极深地下实验室锦屏大设施投入科学运行

2023年12月07日07:16 | 来源：新华社
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　　12月7日，中国锦屏地下实验室二期极深地下极低辐射本底前沿物理实验设施（简称“锦屏大设施”）土建公用工程完工，具备实验条件。这标志着世界最深、最大的极深地下实验室正式投入科学运行。

　　首批来自清华大学、上海交通大学、北京师范大学、中国原子能科学研究院、中国科学院武汉岩土力学研究所等高校和科研院所的10个实验项目组进驻开展科学实验。

　　锦屏大设施位于四川省凉山彝族自治州锦屏山地下2400米处，总容积33万立方米。实验室宇宙线通量仅为地表的一亿分之一，具备“极低环境氡析出”“极低环境辐射”“超低宇宙线通量”“超洁净空间”等多种优势。

　　作为国之重器，锦屏大设施今后将发展成涵盖粒子物理、核天体物理、宇宙学、生命科学、岩石力学等多学科交叉的世界级深地科学研究中心，助力国家科创平台“跨越式提升”。

　　记者：杨三军、薛晨、邢拓

　　编辑：聂焱

　　设计：苗夏阳

　　新华社国内部、新华社四川分社联合出品

(责编：袁勃、赵欣悦)
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