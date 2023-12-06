京雄大桥施工完成。受访方供图

人民网北京12月6日电 （记者乔雪峰）12月6日上午，随着桥梁伸缩缝的安装和最后一段梁体景观涂装，京雄高速公路全线控制性工程——京雄大桥施工完成，这标志着京雄高速北京段建设进入最后冲刺阶段。

京雄高速是京津冀协同发展战略的重大交通项目，也是连接北京城区与雄安新区最便捷的高速公路，是《河北雄安新区规划纲要》中“四纵三横”综合立体网中的重要一纵。项目建成通车后，对于构建两地间1小时交通圈、助力京津冀交通一体化进程、完善雄安新区对外骨干路网、加快构建首都都市圈等具有重要意义。

中铁京雄高速公路（北京段）工程建设指挥部相关负责人表示，京雄高速河北段已于2021年五月建成通车。京雄高速北京段全长27公里，其中六环路至市界段于去年底开通。京雄高速北京段预计今年年内建成，届时京雄高速全线贯通，两地间一小时即可通达。

据该负责人介绍，全长1.62公里的京雄大桥为国内首个空间异形拱肋飞燕式提篮钢箱拱桥，拱肋和主梁均采用钢结构设计，钢材用量达2.2万吨。为了方便加工制造和吊装，全桥钢结构共划分成126个形态各异的钢“积木”，最重的单个240吨。京雄大桥也是北京地区单跨跨度最大的桥梁。

“京雄大桥主桥520米，主拱跨度达300米。大桥主梁宽度达48米，未来将承载京雄高速双向八车道的车流。”该负责人表示，京雄大桥跨越永定河，设计造型充分考虑永定河生态发展带需求，采用截面扭转的异形曲面拱桥结构，形成轻盈的现代感造型。拱顶以“中国结”造型的风撑连接，寓意北京与雄安新区紧密联系，协同发展；路灯的曲线设计，也延续了主拱的舒展造型，在灯杆顶部同样装饰有“中国结”编织图案，将成为一座景观标志性桥梁，未来大桥的两岸还将建设湿地公园。

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经