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近日，蔚来在正式宣布开放换电业务之后，换电模式“朋友圈”再次迎来扩围。

11月29日，浙江吉利控股集团有限公司（下称“吉利控股”）与蔚来控股有限公司（下称“蔚来”）签署了换电战略合作协议，双方将在换电电池标准、换电技术、换电服务网络建设及运营、换电车型研发及定制、电池资产管理及运营等多个领域展开全面合作。继长安之后，吉利成为第二家与蔚来达成换电作的车企。

作为新能源汽车的能量补给站，我国已建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系。当前，我国汽车电动化进程正在持续加速，新能源汽车成本低、驾乘舒适、功能丰富等特点日益成为大众出行新选择，但续驶里程、充电时间等“痛点”依旧有待解决。

企业间的商业合作，在探索新模式的同时，也让更多新能源汽车用户迎来补能新选择。目前，充电和换电是我国新能源汽车主要的能源补给方式，各有其适用领域和消费群体。其中，换电模式在降低购车成本、消除里程焦虑、提升安全水平方面具有一定优势。

可以预见，随着换电方式更大范围的推广，从用户端看，消费者能够节约购置成本、使用成本，提高补能效率；从电网端看，能够降低电网负荷不均的风险，实现削峰补枯；从标准化看，将助力推动换电电池尺寸、接口、协议等标准的统一。

中汽协最新数据显示，今年前三季度，中国新能源汽车产业发展势头良好，产销量、市场占有率、保有量三组数据均创新高，新能源汽车已经成为中国制造的一张闪亮新名片。

推进充换电设施的建设是落实新能源汽车发展国家战略的重要支撑和基础保障。2020年以来，国家有关部门相继发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》等多份文件推动充换电网络和标准体系建设。

任何产品或商业模式只有产生规模效应、才能降低运营成本，从而实现更大范围的推广。从基建先行、内部闭环，到全场景验证、对外开放，随着合作车企“化学反应”不断酝酿，换电模式与换电技术也会让更多市场与用户所熟知。

在政策鼓励、技术进步和商业模式逐步成熟的共同支持下，换电模式或将迎来新机遇。更为重要的是，不断完善网络、提高设施能力、提升服务水平，让充换电服务更具便捷性和经济性，将更好满足人民群众购置和使用新能源汽车需要，促进新能源汽车市场健康发展。

(责编：孙红丽、高雷)

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