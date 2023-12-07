近年来，河南省虞城县以实现产业高质量发展为主线，以增加农民收入为核心，以壮大村级集体经济为突破口，以推进农村人居环境整治为着力点，以深化农村综合改革为动力，做活“三农”这篇大文章，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力推动乡村振兴战略落地见效，培育形成了五金装备制造、食品加工、纺织服装三个百亿级产业集群，全国最大的荠菜（俗称野菜）种植加工基地和芽菜生产基地，全国最大速冻蔬菜基地，获“全国食品工业强县”，经济发展迈出铿锵有力的步伐。

乡村振兴以产业育动力

“我们在这里上班，离家近，农忙时候可以回家做农活，平时也不误照顾家人，上个月我拿到4000多元工资。”11月22日，在虞城县镇里堌乡产业孵化园的毛刷加工车间，村民刘秀芝高兴地说。

虞城县把产业帮扶作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要举措，以帮扶车间为突破，狠抓乡村产业发展，按照“巩固一批、提升一批、盘活一批、另起炉灶一批”的总要求，因地制宜发展壮大帮扶产业，积极推进一、二、三产业融合发展、产业帮扶成效显著。

围绕主导产业巩固一批。钢卷尺加工是虞城县的产业，年产量15亿只，占全国市场的85%、占全球市场的75%。虞城县通过推动产业转型升级等措施，不断巩固壮大主导产业。

依托特色产业提升一批。河南懂菜农业通过加强产业链，流转群众土地 11000 余亩，托管面积17000余亩，辐射带动种植面积6万余亩。虞城县还强化品牌培育。全县已累计认证“三品一标”农产品48个，5个农产品通过国家地理标志认证，180 家农民专业合作社注册了自己的商标。

利用闲置资源盘活一批。脱贫攻坚期间，虞城县建设了146个帮扶车间，目前利用率达 100%。另外，根据市场需求，由集体或社会投资兴建的就业基地还有1200 余个，带动就业人数7.6万人左右。

另起炉灶发展一批。引导推进“一村一品”，突出乡村特色，发展不同的庭院经济。城郊乡郭土楼村充分利用区域优势，发展“大竹海旅游”，探索出了“村集体、村经济能人、脱贫户”三位一体的帮扶利益联结机制。目前，村集体资产达 1800万元，村集体年收入210 万元以上。

“我们村紧挨着东沙河，河岸做了绿化和硬化，还装上了路灯，环境好了，傍晚约上三五好友沿着东沙河健身、聊天，心里别提多高兴了。”虞城县刘店乡张庄村村民田在威说。

近年来，虞城县坚持农业农村优先发展总方针，“三个打造”推动落后农村向乡村转变，让农村更有魅力。目前，完成无害化厕所改造3000户,共计完成14.2952万户，累计打造“四美乡村”157个，农村面貌正在悄然蝶变。田庙乡结合梨园文化，形成“赏鲜花小院、游文化梨园”的特色品牌；乔集乡刘楼村杂技文化村，被省评为特色文化村；城郊乡郭土楼村、大侯乡任楼村被中央九部委认定为全国乡村治理示范村；店集乡惠楼村、张集镇林堂村、郑集乡褚庄村被农业农村部认定为全国“一村一品”示范村镇；李老家乡刘庄村被农业农村部命名为中国美丽休闲乡村。

产业发展以平台铸实力

走进位于虞城县产业聚集区内的河南乔治白服饰有限公司，员工们正在飞针走线，商丘保税物流中心内更是车辆穿梭，虞城县表面处理生态园内也是机声隆隆……一派欣欣向荣的生产场面。

今年以来，虞城县着力打造优质营商环境，狠抓招商引资和项目建设，以平台铸实力，不断推动二次创业，创新平台经济，深度推进“政府+公司”模式，综合实力大幅提升。目前，虞城高新区分别被认定为“国家级工量具高新技术产业化基地”“国家级农业产业化示范基地”“河南省特色装备制造产业园区”，并荣获“中国最具投资吸引力产业园区” “河南十佳发展战略产业集聚区”“河南最具发展潜力开发区”等称号。

虞城县规划建设的“一区十园”（一区：指虞城高新技术产业开发区；十园：指五金生态城、表面处理生态园、食品工业园、高端装备园、医疗健康园、彩印包装园、电商物流园、人力人才园、大虞春秋文化园和综合保税区等十大“区中园”）。

栽下梧桐树，凤凰自来栖。虞城县坚持项目为王，实施优势再造，致力产业倍增，进一步推进项目建设，争取项目超前完成当年目标任务，实现项目建设“全年红”。

文化文旅以融合增魅力

一把剪刀、几张纸、一双灵巧的手，便能将花鸟鱼虫、山水风光等形象用剪纸的形式活灵活现地表现出来。在虞城马牧集老街，商丘市非物质文化遗产“民间多层剪纸”代表性传承人贾艳梅凭着一手精湛的技艺，吸引了不少市民游客前来围观。

文化是一座城市的灵魂。木兰之乡虞城县是造字、造酒、烹饪、汤药和教育“五祖”起源地，境内营廓遗址、南亳遗址、木兰祠、伊尹祠、仓颉祠等景点星罗棋布，大虞春秋、蜗牛小镇、马牧老街等文旅文创基地让虞城充满古韵和乡愁。

为深入实施文旅文创融合战略，叫响“五祖故里、木兰之乡”品牌，讲好黄河故事，虞城县以木兰、伊尹文化为纽带，以黄河故道生态旅游为依托，以乡村旅游为载体，以全域旅游为主导，推动文化旅游创造性转化、创新性发展，打造看得见山水、记得住乡愁的乡村旅游品牌，为虞城县文旅融合发展增添了活力。

乡村治理以孝善添活力

“咱恁大年纪啦，还能在一起同吃一碗饭，孝善大食堂暖在俺老年人的心窝上了，真感谢党、感谢政府”。“别说，咱庄李鑫这孩子还真有孝心，出资出力，张罗嘞恁好，这菜做得真香……”在店集乡花李庄村孝善大食堂内，来自全村110多名70岁以上的老人们欢聚一堂，你一言我一语的聊得很开心。

今年以来，虞城县积极探索乡村治理新模式，通过党建引领，开展“以孝治家”行动，县委制订下发了《虞城县深入推进以孝治家、深化乡村治理、强化乡村精神文明建设工作实施方案》，加强分类指导，强化工作督导，以孝治家工作在全县得以快速推进。

虞城县通过开展“以孝治家”行动，依托孝善大食堂，架起了邻里和谐的桥梁，改善了农村面貌，培育了新型农民，提升了村民文明素质和农村社会文明程度，推动了脱贫攻坚成果持续巩固拓展，使美丽宜居的乡村风貌不断彰显，勤劳淳朴的乡风文明程度不断提升，农民获得感、幸福感、安全感明显提高。（王支援）

(责编：董童、李源)

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