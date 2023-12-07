自古以来，观星空、探问天象就是人类一直致力于追求的方向。在这个充满神秘和惊奇的宇宙中，有一些特别的“烟花”，正在成为科学家们关注的焦点。

那么，什么是“宇宙烟花”？我们能看见它们吗？近日，高海拔宇宙线观测站“拉索”首席科学家、中国科学院院士、中国科学院高能物理研究所研究员曹臻在人民网《少年中国问》节目中，为我们揭开了“宇宙烟花”的神秘面纱。

曹臻表示，“宇宙烟花”其实是对恒星剧烈过程的一种形象描述。比如，某颗巨大的恒星爆炸，或者某个星系吸收了大量能量后突然爆发。这些过程中，会产生明亮的光芒，甚至在白天也足够明显，因此被称作“宇宙烟花”。

然而，并非所有的“宇宙烟花”都能被肉眼看见，有些需要通过特殊的探测器才能观测到。例如，当两颗质量极大的中子星合并时，会释放出伽马射线暴（简称“伽马暴”），这种“烟花”是人眼无法直接观察到的，只能通过X射线探测卫星“慧眼”，以及“拉索”这样的大型探测器阵列来进行观测。此外，还有某些更短暂、更快速的、毫秒级别的“宇宙烟花”，只存在于微波频段，“这时，就只有像‘天眼’FAST那样的‘大锅’才能捕捉到它们。”曹臻说。

记者了解到，“拉索”是国家重大科技基础设施，位于四川省稻城县海拔4410米的海子山，是数千台探测器和十余台望远镜组成的大型复合阵列。“拉索”于2021年7月建成运行，是国际上最灵敏的超高能伽马射线探测装置。

最让人印象深刻的一次观测发生在去年10月份。那时，“拉索”捕捉到了一场特别亮的宇宙烟花。曹臻回忆说，他们“用‘拉索’测量了20多分钟，记录下了6万多个光子，得出了一份相当精美的观测成果。”这份观测结果已经在全球科学界引起了广泛关注。

“这是科学家们在研究伽马暴产生的宇宙烟花中观察到的最亮的一颗。我们等待了几千年，才等到这颗亮度极高的烟花。”曹臻表示，这次的观测经验极其宝贵，“像这样亮度极高的‘烟花’，我们可能还要再等上几千年才能再次遇见。”

前不久，由中国科学院高能物理研究所牵头的“拉索”国际合作组正式发布了迄今最亮的伽马暴的高能伽马辐射的精确能谱，该研究揭示出宇宙背景光在红外波段强度低于理论预期，也为探索“暗物质候选粒子”等前沿研究提供了重要信息。相关结果11月15日发表在《科学进展》上。

策划：赵竹青、刘云、王捷

文案：赵竹青

剪辑：葛泰佚

手绘：盖括、安然

动效：王奕博

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(责编：赵竹青、高雷)

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