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国家数据局发布平台企业典型投资案例

2023年12月07日14:59 | 来源：新华网
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新华社北京12月7日电（记者严赋憬、陈炜伟）国家数据局7日发布消息，国家数据局近期会同有关部门，深入调研了解平台企业发展情况，发现平台企业在引领发展、创造就业和国际竞争等方面持续加大投资力度，发挥重要作用。国家数据局梳理出一批平台企业典型投资案例。

传统产业数字化转型是企业实现降本增效、提升创新力和竞争力的必由之路，也是构建现代化产业体系的必然要求。国家数据局在调研中了解到，不少平台企业立足自身技术优势，积极支持数字化转型，激活高质量发展新动能。例如，腾讯投资树根互联股份有限公司，带动大批上下游企业完成数字化转型。

就业是民生之本。调研中，国家数据局发现平台企业在通过技术创新、模式创新改变传统行业的同时，也创造就业新空间，拓宽就业新渠道，实现了积极社会价值。以京东投资中国地利集团为例，通过其电商物流供应链能力推动重塑农产品流通产业链条，为周边配套产业提供了近百万个就业机会。

技术创新方面，国家数据局调研了解到，平台企业积极开展技术创新，构筑国际竞争新格局：阿里巴巴持续投资翱捷科技股份有限公司，提升中国蜂窝通信产品全球竞争力；百度投资萝卜运力（北京）科技有限公司，已在北京、重庆等11个城市提供数万人次无人化出行服务；滴滴投资北醒（北京）光子科技有限公司，为自动驾驶技术创新提供助力……

国家数据局调研发现，总的来看，平台企业在引领发展、创造就业和国际竞争等领域积极发挥技术赋能和带动引领作用，推动关键核心技术攻关，促进了实体经济提质增效，为实现高水平科技自立自强、促进高质量发展贡献了力量。

据介绍，国家数据局将会同有关部门持续推出平台企业典型投资案例，支持平台企业在推动数字经济发展中发挥更加积极的作用。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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