“96110反诈”专号通过及时拦截诈骗信息，让人民群众免受经济损失； “云法庭”将法院立案、庭审、调解、执行的现场搬到线上，有效提升司法效率；大数据法律监督平台，运用AI技术构建大数据法律监督模型智能辅助办案，为公益诉讼添智赋能……

在5G、云计算、大数据、AI等现代信息技术快速更迭的同时，各行业数字化转型进程取得飞跃性进展，不少企业也正在加速构建数字化治理底座能力，以数字技术催生新一轮科技革命和产业变革，推进各行业数字化转型，加快完善市域社会治理现代化。

以中国电信的探索实践为例，近年来，中国电信面向市域社会治理重点领域推出多款服务类产品，提供数字化服务与安全能力，构建市域治理平台，助力平安中国、法治中国、社会治理现代化建设。

智慧大脑未雨绸缪 赋能市域社会治理

西安市的网格员在日常开展小区巡查工作时，发现了火灾隐患，马上通过“长安e格”APP向西安市社会治理综合指挥信息平台上报了火警隐患，并迅速找到住户，避免了一场火灾的发生，保护了群众的生命财产安全。

这是西安市社会治理综合指挥信息平台的能力缩影。西安全市配备网格员7000余名，每天通过指挥平台“长安e格”APP，智能化分派主动巡查走访任务、信息化上报处置事件、数字化核查采集地址。逐步形成了以“综治网格中心+指挥平台系统终端”为指挥中枢，以及“基层网格员+指挥平台APP”为基层细胞的智慧化治理工作体制。

西安市社会治理综合指挥信息平台以信息化手段有效地提升了市域治理水平，实现各类治理资源整合、力量融合、功能聚合、手段综合，形成治理工作合力，提升整体效能。平台建成以来，已在全市19个区县（开发区）全面应用，市、区县（开发区）、镇街、社区村4级管理人员使用该平台，全市网格员使用配套的“长安e格”App。目前，已初步构成“线上有平台、空中有探头、手中有终端”的科技支撑体系，在减轻基层压力、增强管理能力、提升工作效率、解决群众诉求等方面发挥了重要作用，成为西安市域社会治理的数字底座。

科技赋能智慧反诈 为人民筑牢网络安全屏障

近段时间以来，通信网络诈骗手段层出不穷，严重侵害了人民群众的财产安全。

如何为人民群众提供绿色、安全的网络环境，帮助广大群众切实维护好自身的信息安全，成为行业共同课题。

2022年12月1日起，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式实施。一方面强调从源头预防、打击和治理网络黑灰产业；另一方面更加侧重用户端保护，一手协调相关行业平台履行反诈职责，一手动员全社会力量进行反诈宣传，增强反诈意识，为综合长远的治理搭建了框架。

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》明确规定，国家支持电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者研究开发有关电信网络诈骗反制技术，用于监测识别、动态封堵和处置涉诈异常信息、活动。

反诈是一个综合性的工作，需要公安部门、电信运营商、互联网公司等多个主体形成生态联防、共同发力。与此同时，“科技反诈”在未来反诈工作中的重要性日益凸显，反电诈也将成为深度使用大数据、人工智能等各项先进技术的重点领域。

基于云、AI智能、大数据等能力技术，中国电信打造了翼平安反诈云平台，并协助公安机关推出反诈产品服务，以大数据反诈短信宣传、诈骗网址预警拦截系统、96110诈骗电话预警系统、96110呼叫劝阻云系统等业务功能，多维度助力国家反诈工作开展。

在重庆某区公安反诈中心，翼平安反诈云平台在打击、防范、治理电信网络诈骗等新型违法犯罪中发挥着重要作用。

据了解，重庆某局自平台搭建以来，发送“弹窗”50多万次，疑似诈骗电话接听率降低近60%；全区智能AI、专业座席共外呼近22万条；上门劝阻率提升50倍；日均挽损成功率提升15倍，发案比全市多下降26.78%。

截至目前，翼平安反诈云平台已在江苏、浙江、重庆、天津、湖南等全国二十余省份的大部分地区投入使用，协助政法公安维护人民生命财产安全。

助力司法为民 变营业厅为“微法院”

如何有效解决偏远地区群众和部分困难群体参与诉讼不便的难题？如何彻底扫除诉讼服务覆盖盲区，全面落实“让数据多跑路，群众少跑腿”的便民诉求？

日前，由江苏省常州市中级人民法院、中国电信常州分公司（以下简称“常州电信”）联合建设的“龙城e诉中心”正式启动，常州电信创新打造家门口的“微法院”，为政府部门和百姓之间搭建起服务桥梁。

“龙城e诉中心”依托电信网络和信息服务能力，以及营业网点遍布城乡的区位和便民优势，主要在距离城区较远的乡镇和基层人民法庭无法覆盖的区域布局建设。中心“一网通办、一键直达、一次办好、一站多能”的一站式智能诉讼功能，让“数据多跑路，群众少跑腿”，通过现代化信息技术，可实现远程网上立案、联系法官、案件流程信息查询、文书查询、网上阅卷、参与网上调解、网上庭审等。

目前，常州市法院系统首个“龙城e诉中心”已在溧阳上兴营业厅落地启用，金坛区后阳“龙城e诉中心”一站式智能诉讼服务站也正式揭牌。

据了解，中心实行标准化建设，依托营业网点规划设计统一的门头、LOGO、宣传标语以及内部装饰。中心空间布局主要有诉讼服务和调解开庭两个区域，其中在诉讼服务区提供网上立案、联系法官、信息查询、网上阅卷、文书打印等功能。调解开庭区域主要提供网上调解、网上开庭等功能。电信营业员在经过系统操作培训后现场指导，为群众提供全流程司法服务。

“微法院是我们整合资源优势，推进智慧法院建设，实现互补互惠，更加贴近服务基层群众的一项有益探索。”常州电信相关负责人介绍，近年来，聚焦乡村振兴战略，常州电信不断加强乡村尤其是边远农村区域的基础通信设施建设。下一步，将联合常州市中级人民法院实现对偏远地区“微法院”的全覆盖，打造智慧法院“亮眼名片”，全面助力司法为民。

打通“数据孤岛” 智慧赋能破解安全生产监管难题

整洁的厂房内，保险粉（一般指连二亚硫酸钠，无机物）、氢氧化钠分别存放在独立仓库，新更换的防爆灯照明线路穿金属管，静电消除装置、可燃气体泄漏报警装置和灭火器材齐备……最高检“八号检察建议”下发后不久，江苏省无锡市锡山区人民检察院检察官再次来到某纺织印染公司，查看该公司安全生产隐患整改情况。

据悉，这家存在安全生产隐患的印染公司能被检察机关及时“捕捉”，源于锡山区检察院智慧赋能公益诉讼检察的办案实践。

锡山区检察院检察官在履行公益诉讼检察职能时发现，安全生产相关部门存在信息壁垒，企业登记许可、安全生产行政处罚及刑事犯罪、消防隐患排查等数据分布在不同行政部门，而各部门之间信息不互联、不互通，仿若“数据孤岛”，导致该领域公益诉讼线索发现难，不利于安全生产诉源治理工作的开展。

为打通“数据孤岛”，及时发现安全生产监管漏洞，2021年，锡山区检察院依托该院公益诉讼智能研判平台，采集了辖区内法院、公安机关、市场监督管理部门、应急管理部门等相关数据，运用大数据分析和人工智能技术，研发构建安全生产监督模型。

今年1月，公益诉讼智能研判平台自动推送一条线索：从接警记录看，某纺织印染公司一年内发生3起火灾，火灾发生频繁，可能存在安全生产隐患。锡山区检察院立即启动公益诉讼调查程序，赴该企业进行调查。

今年3月18日，该院收到当地政府回函，表示公司已整改到位，因违反安全生产规定已缴纳行政罚款6.5万元。

据了解，不仅仅是在锡山区，近年来，无锡市检察机关充分贯彻落实最高检“检察大数据战略”赋能高质量发展要求，已先后搭建了包括汽修行业危废监督模型、医保基金安全监督模型、涉企案件影响评估监督模型、刑事侦查监督模型在内的多个大数据法律监督模型。

当前，大数据赋能公益诉讼检察，目前还在探索、起步阶段，未来应当如何发展？

最高检第八检察厅副厅长邱景辉表示，要加强公益诉讼检察业务与案件管理、检察技术信息研究等部门的协同协作，将数据分析应用贯穿“个案办理—类案监督—专项治理”的公益诉讼检察一体化监督办案全过程。要加快推进政务数据互联互通、资源共享，加快公益诉讼检察案例库建设，推行立案前案例综合检索制度。

大数据、物联网等新技术的应用提升了对社会治理整体数据的分析能力，为有效处理复杂社会治理问题提供了新的有力手段。另有专家建议，应不断推动设施联通、信息互通、工作联动，借助科技促进管理力量合理配置，让广大人民群众享受到科技进步带来的便利，不断提升获得感幸福感安全感。

中国电信集团政法公安行业事业部总裁徐军表示，作为建设网络强国、数字中国和维护网信安全的国家队和主力军，中国电信将充分发挥国云基座优势，为政法行业建设安全可靠的专属云网信息化底座，围绕市域治理、科技兴警、智慧法治提供行业智能化场景应用，为平安中国、法治中国、社会治理现代化建设作出更大贡献。

(责编：董童、高雷)

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