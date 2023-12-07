人民网北京12月7日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，济南至郑州高速铁路济南至濮阳段（以下简称济郑高铁济濮段）将于12月8日建成通车，标志着济郑高铁全线贯通运营，济南西至郑州东站间最快1小时43分钟可达，山东半岛城市群与中原城市群时空距离进一步压缩。

列车从济郑高铁长清站驶出。国铁集团供图

济郑高铁起自济南西站，途经山东省济南市、聊城市，河南省濮阳市、安阳市、新乡市、郑州市，接入郑州东站，线路全长407公里，设计时速350公里，其中濮阳至郑州段已于2022年6月开通运营。本次开通的济郑高铁济濮段线路全长208公里，设济南西、长清、茌平南、聊城西、莘县、南乐、濮阳东7座车站，其中济南西站、濮阳东站为既有车站，其余为新建车站。同步建设的济郑高铁与济南站联络线投入使用，连通胶济高铁和胶济铁路。

列车经过济郑高铁长清黄河特大桥。国铁集团供图

济郑高铁济濮段横跨黄河、京杭大运河等多条河流，跨越京沪高铁、京沪铁路、京九铁路等多条既有铁路干线，施工难度较大。该项目2020年6月开工建设以来，国铁集团组织各参建单位和广大建设者科学有序推进工程建设，建成了长清黄河特大桥等一批长大桥梁，确保了工程如期开通。

项目开通运营前，国铁集团精心组织相关单位，严格各项规定和标准，对济郑高铁济濮段各专业设备进行了联调联试、检测验收和安全评估，对轨道状态、弓网性能、列车控制、通信信号系统等进行了综合优化调整。目前，该线路满足高速铁路安全、稳定运营要求，具备开通运营条件。

新建济郑高铁聊城西站。国铁集团供图

济郑高铁全线贯通后，最高时速按350公里运营。开通运营初期，铁路部门将按照日常线、周末线、高峰线安排旅客列车开行，每日开行动车组列车最高达61列。其中，济南西至郑州东站间最快1小时43分可达，两地间动车组列车最快运行时间较此前压缩1小时29分；安排开行跨线动车组列车46列，郑州东至青岛站间最快3小时52分可达，动车组列车最快运行时间较此前压缩1小时45分；聊城西、濮阳东经济郑高铁首开进京动车组列车，两站至北京南站间最快分别2小时27分、3小时9分可达。

为提升运营品质、满足旅客不同出行需求，铁路部门在该项目各站间实施灵活折扣、差异化的市场化票价机制，为旅客出行提供更多的选择，运营初期济郑高铁济濮段执行票价最高为公布票价、最低为公布票价5.5折，公布票价可通过铁路12306查询。

济郑高铁东接京沪高铁、西连京广高铁，中段在聊城西站与在建的京雄商高铁交汇，是国家“八纵八横”高铁网的重要连接线。济郑高铁全线贯通运营后，将进一步完善区域路网结构，便利沿线人民群众出行，实现山东半岛城市群与中原城市群互联互通，对于推动黄河流域生态保护，促进区域经济社会高质量发展，具有十分重要的意义。

(责编：王连香、高雷)

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