人民网长汀12月7日电 （欧阳易佳）全国首单水土保持项目碳汇交易今日在福建长汀成功签约，共交易长汀县罗地河小流域综合治理水土保持碳汇10万吨，总价180万元。

水土保持碳汇是指在对自然因素和人为活动造成的水土流失采取预防和治理措施后，产生碳汇的过程或能力。此次交易的碳汇项目位于福建省长汀县河田镇罗地河小流域。经过查核，罗地河小流域经过连续21年的水土流失综合治理，加以水平整地造林、林木抚育管护、林地施用有机肥等治理措施，在发挥水土保持效益的基础上，显著巩固和提升了小流域生态系统的碳储存能力和碳汇增量，碳储量增加约3万吨（C当量），年均增长1890吨；碳汇量达到约11万吨（CO2当量），其中土壤碳汇约6万吨、植被碳汇约5万吨。

据了解，长汀县曾是我国南方红壤区水土流失最严重的地区之一，“山光、水浊、田瘦、人穷”是当时生态恶化、生活贫困的真实写照。经过多年的有效治理，长汀县水土保持率从1985年的68.53%提升至93.43%，实现了从全国水土流失重灾区到国家生态文明建设示范县的历史性嬗变。此次水土保持碳汇项目成功交易，既反映出当地水土流失治理蓄水保土等生态效益显著，水土保持碳汇潜力巨大，更是体现水土保持碳汇价值、建立水土保持生态产品价值实现的大胆探索。

在交易现场，水利部水土保持司司长蒲朝勇表示，水利部将进一步贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强新时代水土保持工作的意见》，全面推动水土保持参与碳达峰碳中和国家战略，系统总结、积极推广此次交易经验，进一步完善水土保持项目碳汇理论与方法，建立健全水土保持碳汇监测、核算体系和统计制度，全力推动建立全国水土保持碳汇纳入温室气体自愿减排交易机制，为生态文明建设和美丽中国建设提供支撑。（实习生郭婧对此文亦有贡献）

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经