人民网福州12月7日电 （欧阳易佳）据水利部消息，第四届中国水土保持学术大会近日成功举办。本届学术大会的主题为“生态文明引领水土保持高质量发展”，围绕加强水土流失预防保护、依法严格人为水土流失监管、推进水土流失重点治理、提升水土保持管理能力和水平等重点、热点、焦点题目展开深入研讨，旨在为推进新阶段水土保持高质量发展提供技术支撑。

水土保持是江河保护治理的根本措施，是生态文明建设的必然要求。党的十八大以来，我国水土保持工作取得显著成效，水土流失面积和强度持续呈现“双下降”态势，但我国水土流失防治成效还不稳固，防治任务仍然繁重。

党的二十大强调，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，对水土保持工作提出了新的更高要求。今年1月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新时代水土保持工作的意见》（以下简称《意见》），对加强水土保持工作进行了系统全面部署。《意见》提出，到2025年，水土保持体制机制和工作体系更加完善，管理效能进一步提升，人为水土流失得到有效管控，重点地区水土流失得到有效治理，水土流失状况持续改善，全国水土保持率达到73%。

如何做好水土保持学术交流工作？水利部副部长、中国水土保持学会理事长田学斌表示，首先应进一步加强水土保持科学研究和科技创新，强化学术交流，引导广大科技工作者大胆探索创新，多出管用、实用的科技成果。其次，坚持问题导向，提升服务水平。聚焦国家重大战略和新阶段水土保持高质量发展目标，加强水土保持重大科技问题研究。最后，加强交流互鉴，凝聚发展合力。坚持繁荣学术交流、引领科技创新及学科发展的方针，组织带动广大科技工作者，全方位、多层次地加强学术交流。大力弘扬科学家精神，围绕水土保持科研方向和重大科技需求，深入一线，潜心钻研，多出高水平的原创成果。

福建省副省长王金福表示，福建地处我国东南沿海，依山傍海的自然条件，孕育出了独具特色的生态环境，福建省生态优良，生态环境质量保持全优，主要流域优良水质比例居全国前列，森林覆盖率65.12%，居全国首位。党的十八大以来，成立了由省委书记、省长任组长的水土保持工作领导小组，把水土流失治理列入为民办实事项目一任接着一任干，一张蓝图绘到底。全省累计治理水土流失2900多万亩，水土保持率提升至92.79%，比全国平均值高出20个百分点，居国际、国内先进行列，水土保持取得显著成效，实现了从“火焰山”到“绿满山”、从“水患河”到“幸福河”、从“花果山”到“聚宝盆”三大飞跃。

据悉，在学术大会主会场，中国工程院武强院士、朱教君院士和9位知名专家作主旨报告，与会专家学者在12个分会场进行专项学术交流。会上还颁发了第十五届中国水土保持学会科学技术奖和第四届中国水土保持学会优秀设计奖，授予了第七批“全国水土保持科普教育基地”。

(责编：孙红丽、高雷)

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