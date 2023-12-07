人民网北京12月7日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局今日发布的统计数据显示，截至2023年11月末，我国外汇储备规模为31718亿美元，较10月末上升706亿美元，升幅为2.28%。

国家外汇管理局表示，2023年11月，受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

具体来看，民生银行首席经济学家温彬告诉人民网记者，2023年11月，货币方面，美元汇率指数下跌3%至103.5，非美元货币总体升值。资产方面，以美元标价的已对冲全球债券指数上涨3.4%，标普500股票指数上涨8.9%。

谈及我国外汇储备规模未来走势，国家外汇管理局表示，我国经济持续回升向好，经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面没有改变，将继续支持外汇储备规模保持基本稳定。

“随着今年三季度以来一系列支持政策持续落地，我国经济内生动力增强，出口状况改善，国际货币基金组织于11月上调我国今明两年GDP增长预期，同时境外机构的净买入与增持债券呈现逐月明显增加趋势，表明外资对我国经济增长信心增强。”温彬说。

值得一提的是，国家外汇管理局同日公布的数据显示，截至2023年11月末，人民银行黄金储备为7158万盎司，环比上升38万盎司。这也是人民银行自2022年11月以来黄金储备连续第13个月增加。

有专家表示，尽管人民银行连续多月增持黄金，但我国国际储备中黄金储备的占比依然偏低，并且我国持有黄金储备的绝对量也不高，增持黄金符合长期的利益考量。黄金具有避险、抗通胀、长期保值增值等属性，在国际储备组合配置中增加黄金储备，有利于动态平衡国际储备的安全性、流动性和收益性。

今年以来，全球央行“购金热”持续升温。世界黄金协会此前发布的三季度《全球黄金需求趋势报告》显示，2023年前三季度，全球央行购金需求同比增长14%，达到创纪录的800吨；2023年三季度全球央行净购金337吨，为有史以来第三高的季度净购金量。预计2023年各国央行或将继续保持强劲的购金需求，全年央行购金需求总量有望依旧保持坚挺。

(责编：孙红丽、高雷)

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