特写：“雪龙2”号犁海破冰
新华社“雪龙2”号12月7日电 特写：“雪龙2”号犁海破冰
新华社记者周圆
南极大陆就在前方，但40海里冰脊丛生区横亘在前。
“这是本航次最艰难的一段路程。”浮冰如拼图般填满水面，乱冰斜插入海，翠绿而坚硬。“雪龙2”号船长肖志民说，这片海域当年新冰和多年冰经过碰撞、挤压、叠加，厚度普遍能达到两米，最厚能到四五米。
面对多层坚冰，具有破冰能力的“雪龙2”号要前行尚需花费时间。作为货船，同行的“天惠”轮更是寸步难行。新考察站建设任务重，无法等待冰情好转，中国第40次南极考察队商议决定，派出“雪龙2”号破冰开道。
船时5日6时许，“天惠”轮在冰区外等待，“雪龙2”号起航探路。
“哐哐，吱吱”，船艏传来冰与钢碰撞摩擦声；船舷旁，嶙峋剔透的海冰翻出水面，挤向两侧；船后则留下一条深黑色水道。
肖志民介绍说，“雪龙2”号曾经为“雪龙”号破冰引航，积累了不少经验。但“天惠”轮船型大且不具备破冰能力，对水道的要求更高。
连续破冰、冲撞破冰、船艉破冰，作为全球第一艘采用船艏、船艉双向破冰技术的极地科考破冰船，“雪龙2”号使出十八般武艺，历时近6小时冲出厚冰密集区，开辟出一条航路。
随后，“雪龙2”号掉头返航，同时清理并拓宽来时的航道。驾驶室内，肖志民望着连绵冰脊和重新封堵上的水道，眉头紧锁。“整体来看，这条线路厚冰、硬冰多，部分航道弯度较大，海冰也一直在漂移，对‘天惠’轮航行是一个非常大的挑战。”
21时许，极昼的太阳挂在地平线上。船载直升机紧急整备，飞向冰区深处。
考察队副领队魏福海说：“冰区情况比预计的要复杂，我们安排直升机从空中探看冰情，判断目前的航道是否合理，寻找备选航路，优化穿行线路。”
与此同时，国家海洋环境预报中心、国家卫星海洋应用中心传来最新的海冰图，并在线上提供决策支撑。
阳光在舷窗外亮了一夜。船长和大副守在驾驶台，规划航线；驾驶员主动顺延值班时间，一起出谋划策。
6日6时许，线路优化完毕，“雪龙2”号再度出发。
“结合空中观察情况、最新冰图等资料，确定我们之前的路线是合理的。现在优化调整了约8海里的路线，让航线尽量平直顺滑。”肖志民双眼布满血丝，面前的航行图上，数个红点落于冰块间，标出行进难度大的位置。
穿行冰区，二副伍安超紧盯着每一块大冰，“我们标记出水道位置，对海冰大小、形状和相对位置等一共标记40余处”。对每一处，伍安超和驾驶员们都熟记于心，再结合雷达，快速做出航行决策。
开道、平整、拓宽……“雪龙2”号如犁地般来回穿梭，在乱冰林立的海面开垦出一条顺滑水道。
“‘天惠’请备车，准备跟随我船进入水道。”“收到！”6日12时30分许，“雪龙2”号引领“天惠”轮驶入几经修整的航道。
一路上，“雪龙2”号时而侧推海冰，时而旋回拓宽；或降速等待，或提速破冰。往来间，水道畅通无阻。
6日23时许，历经5次破冰开道，“雪龙2”号和“天惠”轮相继冲出冰区，驶入清水海域。
此时，湛蓝海面如镜，恩克斯堡岛赫然显现——南极，我们到了。
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