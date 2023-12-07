新华社北京12月7日电（记者谢希瑶）针对美国对半导体和尖端技术出口限制，商务部新闻发言人何亚东7日在商务部例行新闻发布会上回应称，这些措施阻挡不了中国的发展壮大，只会让美国企业失去中国的市场，损害自身的利益。中方将密切关注美方相关措施的动向和影响，坚决维护自身权益。

发布会上，何亚东就美国商务部长雷蒙多近日呼吁采取措施限制中国获取半导体和尖端技术、美国将从明年开始限制中国企业和电池零部件获得电动汽车税收抵免等一系列外界关切问题作出回应。

针对雷蒙多的言论，何亚东表示，中美两国元首同意将“负责任地管控双边关系中的竞争因素”，希望美方有关部门同我们一道，切实落实好中美元首旧金山会晤达成的重要共识。中方多次指出，美方泛化国家安全概念，对华滥用出口管制、限制双向投资等措施，破坏市场规则和国际经贸秩序，威胁全球产业链供应链稳定，我们对此坚决反对。这些措施阻挡不了中国的发展壮大，只会让美国企业失去中国的市场，损害自身的利益。中方将密切关注美方相关措施的动向和影响，坚决维护自身权益。

针对美国政府发布《通胀削减法案》电动汽车补贴政策实施细则，将中国企业的产品排除在补贴范围之外，何亚东说，这是典型的“非市场导向政策和做法”。美方上述歧视性补贴政策违反世贸组织基本原则，严重扰乱国际贸易投资，破坏全球产业链供应链稳定。目前，包括中国在内的多个世贸组织成员已在世贸组织货物贸易理事会等场合对上述政策表达严重关切。

他表示，美方人为设立贸易壁垒，妨碍公平竞争，对电动汽车技术和产业发展有百害而无一利。美方应尊重市场原则，严格遵守世贸组织规则，纠正歧视性补贴错误做法，营造公平、公正、非歧视的营商环境。中方将持续评估美方措施实施情况，并采取必要措施维护自身合法权益。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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