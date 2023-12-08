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光大银行持续提升对非国有房企支持力度

2023年12月08日08:40 | 来源：新华网
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原标题：积极行动 主动对接 光大银行持续提升对非国有房企支持力度

　　11月中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会后，光大银行积极行动，主动对接万科、美的置业、金辉集团、新城控股、碧桂园、安徽置地、南京金基、天安骏业等多家民营和混合所有制房企，推动已批待投项目资金迅速落地，同时，认真听取企业诉求，“一户一策”研究服务方案，切实满足房地产企业合理融资需求。

　　据悉，按照2022年“金融16条”要求，今年以来，光大银行房地产开发贷款投放规模近600亿元。近期，按照中央金融工作会议精神及国家有关部门政策要求，光大银行进一步优化授信政策、审批绿色通道、专项优惠定价、尽职免责规定等支持举措，聚焦非国有房地产企业建立“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制，针对企业新增授信、展期降息、经营性物业贷款等融资需求，分类施策、精准发力，进一步提升对非国有房地产企业支持力度和服务质效。

　　下一步，光大银行将进一步贯彻落实党中央、国务院关于房地产领域的决策部署，坚持“两个毫不动摇”，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、不抽贷、不断贷，积极支持保障性住房建设、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”，与房地产企业共同优化合作模式，提振市场信心，为促进房地产市场平稳健康发展贡献“光大力量”。

(责编：曹淼、杨迪)
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