人民网北京12月8日电 （黄盛）据中国人民银行消息，今年以来，中国经济持续恢复向好，高质量发展稳步推进，尤其是三季度以来，一系列政策效应逐步显现，经济内生动力不断增强，回升向好的态势更趋明显，相应的，人民币债券的投资价值与避险属性更加凸显，中国债券市场展现出了较强的投资吸引力。

近期，境外机构的净买入与增持债券，呈现出逐月明显增加的趋势。中国人民银行数据显示，境外机构已连续9个月净买入我国债券，2023年以来累计净买入量近1万亿元，10月外资净买入量已超过2000亿元；三季度以来，境外机构持债量保持快速增长，其中10月份增持近400亿元，预计11月增持量有望达到2500亿元。

截至2023年10月末，共有1110家境外机构进入中国债券市场投资，自2017年以来平均每年新增入市约100家。已入市的境外机构覆盖了70多个国家和地区，包括美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、日本、新加坡、澳大利亚等主要发达国家。境外机构持有中国债券总量3.3万亿元，较2017年末增长了近200%。

各类型的境外投资者均积极参与中国债券市场投资。其中，境外主权类机构等中长期投资者长期看好中国债券市场，持债量占比达七成；全球前百大资产管理机构中，已有约90家进入中国债券市场投资。

另据中国人民银行表示，2019年以来，我国债券先后被纳入彭博巴克莱、摩根大通、富时罗素三大国际债券指数，为我国债市引入了数千亿美元的跟踪指数资金。目前，我国债券在摩根大通全球新兴市场政府债券指数（GBI-EM）已达到国别最大权重，在彭博巴克莱全球综合指数（BBGA）、富时世界国债指数（WGBI）中的权重均超过纳入时的预计权重，充分反映出全球投资者对于我国经济长期向好、金融市场持续扩大开放以及持有人民币资产的信心。

(责编：王连香、高雷)

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