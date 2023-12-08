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全球首座电热熔盐储能注汽试验站——

储能新技术实现零的突破

本报记者 刘勇 本报见习记者 戴宁馨
2023年12月08日09:04 | 来源：光明日报
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原标题：储能新技术实现零的突破

6日，全球首座电热熔盐储能注汽试验站在位于辽宁盘锦的辽河油田竣工投产。这标志着我国自主研发的电热熔盐新型储能注汽技术实现“从0到1”的突破。

据了解，辽河油田作为国内最大稠油、高凝油生产基地，注汽系统年消耗天然气约14亿立方米，排放二氧化碳303万吨。高能耗、高碳排的现状与绿色转型高质量发展的矛盾，让辽河油田亟须探索清洁能源替代的有效途径。

现有熔盐储能技术是以液态熔盐作为储热和传热工质，把光热或谷电、绿电转化为热能储存在熔盐中，再连续释放热能产生过热蒸汽用于发电。辽河油田通过独创研制的蒸汽发生系统，将油田回用软化污水与高温熔盐换热产生湿饱和蒸汽直接用于油田注汽生产，有效减少能量过程损耗，综合效率从熔盐储能发电系统的35%提高到90%以上，是突破该领域技术应用场景的一次全新尝试。

辽河油田将该项目列为重点科研攻关项目，于2022年12月开展电热熔盐储能注汽技术研究与试验，成功攻克了“电热熔盐储能换热循环工艺”“蒸汽发生器干度精准调控”等关键技术，形成了包括“熔盐工艺技术”“高温储罐技术”等5类14项核心技术，申请国际发明专利1项，国内发明专利9项。

随着该技术不断成熟，实现绿色能源规模化、产业化发展，预计未来可替代蒸汽辅助重力泄油、蒸汽驱采油等技术，每年可为辽河油田减耗天然气10.4亿立方米，减排二氧化碳225万吨，消纳谷时电、绿电108亿度。

(责编：罗知之、陈键)
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