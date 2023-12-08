本报记者 刘坤

原标题：国家数据局发布平台企业典型投资案例

国家数据局7日发布一批平台企业典型投资案例。近日，国家数据局会同有关部门深入调研了解平台企业发展情况，发现平台企业在支持引领发展、创造就业和国际竞争等方面持续加大投资力度，发挥了重要作用。

国家数据局表示，平台企业立足自身技术优势，发挥数据要素的赋能作用，在参与推动传统产业数字化转型方面持续加大投资，成为助推行业整体数字化水平提升的强大动力。平台企业在通过技术创新、模式创新改变传统行业的同时，也催生出一系列新产业新业态，开拓了就业新空间。当前，平台企业积极开展前瞻性布局，投资技术攻关和创新应用，在增强自身核心竞争力的同时，也在拓宽高质量发展新空间，释放新的更大活力，增强国际竞争力和影响力。

据介绍，国家数据局将会同有关部门持续推出平台企业典型投资案例，支持平台企业在推动数字经济发展中发挥更加积极的作用。

(责编：罗知之、陈键)

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