本报记者 陈晨

原标题：全国首单水土保持项目碳汇交易签约

从水利部获悉，全国首单水土保持项目碳汇交易7日在福建长汀签约。签约仪式上，水土保持项目碳汇交易监督方长汀县人民政府、出让方长汀县国有投资集团有限公司分别与受让方紫金矿业集团股份有限公司、福建省长汀金龙稀土有限公司签订协议，共交易长汀县罗地河小流域综合治理水土保持碳汇10万吨，总价180万元。

水土保持碳汇是指在对自然因素和人为活动造成的水土流失采取预防和治理措施后，产生碳汇的过程或能力。此次交易的碳汇项目位于长汀县河田镇罗地河小流域。经过查核，罗地河小流域经过连续21年的水土流失综合治理，以及水平阶整地造林、林木抚育管护、林地施用有机肥等治理措施，在发挥水土保持效益的基础上，显著巩固和提升了小流域生态系统的碳储存能力和碳汇增量，碳储量增加约3万吨（碳当量），年均增长1890吨；碳汇量约11万吨（二氧化碳当量），其中土壤碳汇约6万吨、植被碳汇约5万吨。

长汀曾是我国南方红壤区水土流失最严重的地区之一，通过持之以恒推进水土流失治理，长汀县的水土保持率从1985年的68.53%提升至93.43%，实现了从“火焰山”到“绿满山”、从“重灾区”到“先行区”的飞跃。

水利部相关负责人表示，水利部将系统总结、积极推广此次交易经验，进一步完善水土保持项目碳汇理论与方法，建立健全水土保持碳汇监测、核算体系和统计制度，全力推动建立全国水土保持碳汇纳入温室气体自愿减排交易机制，为生态文明建设和美丽中国建设提供支撑。

(责编：罗知之、陈键)

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