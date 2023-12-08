11月末我国外汇储备规模环比上涨2.28%
2023年12月08日09:08 | 来源：证券日报
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原标题：11月末我国外汇储备规模环比上涨2.28%
本报记者 刘 琪
12月7日，国家外汇管理局公布数据显示，截至2023年11月末，我国外汇储备规模为31718亿美元，较10月末上升706亿美元，升幅为2.28%。
国家外汇管理局表示，11月份，受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。
“随着三季度以来一系列支持政策持续落地，中国经济内生动力增强，出口状况改善，IMF（国际货币基金组织）于11月份上调我国今明两年GDP增长预期，同时境外机构的净买入与增持中国债券呈现逐月明显增加趋势，表明外资对我国经济增长信心增强。”民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者说。
国家外汇管理局指出，我国经济持续回升向好，经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面没有改变，将继续支持外汇储备规模保持基本稳定。
英大证券公司首席宏观经济学家郑后成对《证券日报》记者表示，展望12月份，我国外汇储备大概率在11月份的基础上进一步上行。一方面，预计美国10年期国债收益率还将继续承压下行；另一方面，美联储加息预期下降，降息预期上升，叠加考虑近期欧元区制造业PMI有所反弹，预计美元指数大概率继续承压。此外，12月份我国贸易顺差或仍将维持高位，对我国外汇储备形成支撑。
(责编：罗知之、陈键)
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