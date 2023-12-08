田 鹏

原标题：深交所鼓励深市公司 加大投资者回报支持力度

12月7日，深交所举办第十一期“创享荟”深市上市公司回报投资者专题活动，邀请了深市以及部分境外上市企业代表，中介机构、投资机构代表及长期关注全球资本市场发展的专家学者等，共话资本市场探索回报投资者新格局。

10月30日至31日召开的中央金融工作会议要求，“深刻把握金融工作的政治性、人民性”“保持流动性合理充裕、融资成本持续下降，活跃资本市场”。7月24日，中共中央政治局召开会议指出，“要活跃资本市场，提振投资者信心”。为落实中央金融工作会议精神和政治局会议对资本市场工作的重要部署，证监会就活跃资本市场、提振投资者信心出台一揽子政策措施，有效保障了资本市场的稳定和平稳健康发展。

与会代表认为，上市公司股份回购及分红在增加投资者回报、增强投资者获得感方面发挥了重要作用，是保障资本市场长期健康发展的重要举措，在全面实行股票发行注册制背景下，资本市场及交易所如何更好发挥股份回购及分红的作用意义重大。与会代表从不同角度分享了境内外上市公司回报投资者案例、做法和经验，并就存在的难点和共性问题展开讨论。

与会代表表示，近年来深交所以“汇聚创新资本、激发成长动力”为使命，强化监管流程规则建设，不断完善服务机制，着力打造服务资本市场主体的全链条生态。同时，深交所积极发挥资本市场组织者的引领作用，鼓励深市上市公司加大投资者回报支持力度，努力提升市场参与主体的获得感，有力促进资本市场的长期健康发展。

下一步，“创享荟”将继续围绕重点领域、重点行业、重点区域，以推动企业互动、交流、合作为导向开展系列活动，打造具有深市特色的市场服务新高地。

(责编：罗知之、陈键)

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