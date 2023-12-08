工业元宇宙拓展数字化想象空间
元宇宙无疑是近两年数字经济领域最热门的名词之一。
“今年最热门的是工业元宇宙的兴起。”在12月7日召开的2023世界5G大会“Tech Talk元宇宙技术与产业论坛”上，工信部通信科技委员会秘书长张新生开门见山。他称，据全球咨询公司高德纳（Gartner）预测，到2027年，47%的企业会主动进入工业元宇宙行列，采用大连接、大算力和数字孪生等技术。“这是元宇宙经历一段时间的技术沉淀后，最值得关注和把握的发展态势。”张新生说。
今年9月，工信部等5个部门联合印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023—2025年）》。文件指出，元宇宙是数字与物理世界融通作用的沉浸式互联空间，是新一代信息技术集成创新和应用的未来产业，是数字经济与实体经济融合的高级形态，有望通过虚实互促引领下一代互联网发展，加速制造业高端化、智能化、绿色化升级，支撑建设现代化产业体系。
“元宇宙可以分为工业元宇宙、企业元宇宙和消费元宇宙。”上海诺基亚贝尔移动网络事业部首席技术官危剑辉介绍，工业元宇宙主要是工业虚实交互以及数字孪生，会给工业界带来降本增效的巨大潜力；企业元宇宙主要涵盖沉浸式团队协作、数字协同设计，包括基于扩展的现实培训与学习；消费元宇宙目前讨论最多，比如沉浸式游戏、扩展现实商业互动、虚拟旅游等。
危剑辉认为，相比消费元宇宙，工业元宇宙有更大的发展潜力。他引用相关报告称，有赖于数字化转型的需求、网络能力的提升、终端的普惠，从2021年到2030年，工业元宇宙收入预计将有10倍增长。
“对工业元宇宙来说，支撑其发展的关键是稳定、高带宽的连接网络，以及人工智能、工业物联网、云与边缘计算、虚拟引擎、区块链等数字技术。”危剑辉说。
“虚拟现实、人机交互和新一代人工智能技术爆发式发展背景下，元宇宙和人工智能技术的蓬勃发展，使得未来的数字化生存充满巨大的想象空间。”清华大学助理研究员于涛说。具体来看，在虚实交互层面，数字分身支撑跨时空自然交互交流；在体验交互层面，多层元宇宙技术变革开启深度沉浸式交互体验，达到全场域的多模态融合；在制作交互层面，生成式人工智能支撑元宇宙海量内容的全自动生成；在自主交互层面，大模型和认知智能的蓬勃发展赋予元宇宙超智能演化的能力，开启多元平行世界，为不同的人创造个性化数字世界。
作为被寄予厚望的5G“升级版”，5G-A对元宇宙的延展同样意义重大。危剑辉解释说，5G-A可以提供实时流畅体验的基础，给工业元宇宙提供高上行带宽、低时延、高可靠、高精度定位的网络支持，同时通过5G轻量化技术，降低开展工业元宇宙业务的成本。
“实现元宇宙所需要的网络能力和算力，今天的5G还支持不了，5G-A可以更好地支撑元宇宙发展。”张新生总结道，从现在到6G时代，元宇宙会围绕工业、消费的方向不断演进。（科技日报郑州12月7日电）
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