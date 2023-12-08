香山科学会议上，专家热议——
数智技术如何支撑智慧应急体系建设
“如果应急管理部门是‘大齿轮’，社会系统的相关部门是‘小齿轮’，那么双方配合协同，可形成应对重大突发事件的合力。”在日前召开的香山科学会议上，中国科学院院士、南京大学教授吕建的形象类比得到了在座专家的赞同。
“随着算力、数据处理能力的快速提升，实现数据的全域融合成为可能。”中国科学院科技战略咨询研究院院长潘教峰认为，数字化赋能可更加全面快速准确认识和分析突发事件，不仅有助于科学决策，还能推动事后治理向事前治理转变。
重大突发事件起因多样，包括极端天气、地质灾害、传染性疾病、危化品等，尽管源头不同，对重大突发事件的应对却需要整个社会系统的“应急”能力。
为此，与会专家认为，数据集纳处理能力、大模型分析能力等数字基础设施正在不断完善，先进的数智技术不断迭代，当前人类已经具备面对重大突发事件的“计算治理”能力，应加强对更先进数智技术的研发和应用，支撑构建智慧应对重大突发事件的应急新体系。
“计算治理”的基础已具备
危险化学品智慧监管、防洪数字孪生、城市安全风险综合预警、重大疫情早期监测和智能预警……应对突发风险的应急管理现代化探索已经开启。吕建表示，以信息技术、人工智能为代表的数智科技逐步用于应急管理中，起到了提高监测预警能力、有效辅助指挥决策的效果，实现“计算治理”的基础条件已经具备。
“当前大模型已经可以调集、处理几千亿级别的参数量。”中国科学院院士、西安交通大学教授徐宗本介绍，大模型的出现使得人工智能实现了从专用到通用的转变，具备了在各个行业应用的能力。
信息基础设施的有效覆盖，为应急管理提供了灵敏的“触觉”。例如地震预警网在重点地区推广覆盖，我国短历时暴雨洪水预警可靠度高于70%，卫星数据精度日益提高……
2020年起，我国开展了第一次全国自然灾害综合风险普查。国家应急管理部原副部长、国务院参事室特约研究员郑国光介绍，3年间，普查工作获取了6大类23种自然灾害致灾因子等调查数据83.67 亿条（项），利用云计算、大数据、地理信息等技术建设了一个国家综合库、10个国家行业库、32个省级库互联互通的数据库体系，实现了跨层级、跨地域、跨行业、跨众多场景的多源异构海量数据协同共享。
智慧应急还需加强融通合作
与会专家认为，科学、智慧地应对重大突发事件，需要科学研究、政策管理等融通合作，建立“大安全大应急”的框架。
“当前数据获取和共享的渠道不够通畅。”中国科学院院士、西安交通大学教授管晓宏表示，预判模型的构建和训练，需要模拟不同的社会运行系统，比如传染病波及范围预测建立在交通数据齐备的基础上会更准确，当前跨部门获取数据仍存在一定困难。
“数据归属权、使用权、管理权尚难清晰界定。”潘教峰表示，可借鉴先行地区的经验建立健全法律法规、制度体系，促进融通共享。
《“十四五”国家信息化规划》也明确，健全多部门协同的灾害事故信息报送、预警发布、信息共享和应急处置机制。
专家表示，数据共享是应急管理大数据应用的前提，也是数智技术发挥最大效力的关键。通过构建全国一体化应急管理大数据资源体系，打通数据流通渠道，将带动应急管理的“大齿轮”与其他部门的“小齿轮”在应对重大突发事件时“同频共转”，形成科学、智慧的应对策略。
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