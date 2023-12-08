原标题：以优良营商环境集聚城市“强磁力”

◎本报记者 宋迎迎

通 讯 员 赵 硕

“仅仅2天时间，我反映的问题就解决了，为新区的办事效率点赞！”12月4日，青岛西海岸新区营商环境“特邀观察员”孙永生告诉记者。

前不久，在青岛西海岸新区举行的“您吐槽 我行动”专题活动上，孙永生反映了某景点及周边停车场存在“脏乱差”现象，影响景点内商户经营。活动结束后，相关部门立刻进行了整改。

一座城市的“磁力”从何而来？营商环境是关键所在。今年以来，青岛西海岸新区深入开展“深化作风能力优化营商环境”专项行动，在平台搭建、政策支持和优化服务等方面持续发力，加快打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，助推经济社会高质量发展。

架梯搭台增添助力

在青岛西海岸新区，活跃着一支营商环境“特邀观察员”队伍，100位像孙永生一样来自社会各界的热心人士，深入一线发现和反映营商环境建设中存在的问题。

截至目前，该区已收集营商环境建设意见建议及问题线索100余件，解决了一批企业群众反映强烈的城市管理、人才招引等方面的问题。市场中，民营企业家感知最为灵敏。青岛西海岸新区积极探索畅通政企沟通的路径。

为全面了解民营企业所思所盼，青岛西海岸新区打造“耦合汇”政企交流平台。每期“耦合汇”邀请政策制定和执行部门人员出席，现场为企业解疑释惑。同时，定期安排产业链链主企业、金融机构、高校院所等单位出席，打通产业发展与要素支撑的供需瓶颈。

“目前，‘耦合汇’已成功举办48期，吸引各界人士1100余人参与。据不完全统计，已有11家金融机构发布金融产品18个，为企业解决融资需求1700余万元。”青岛西海岸新区民营经济发展局副局长吕燕平介绍。

政策集成释放红利

“以前由于对相关政策申报的时间节点不清楚，导致申报时手忙脚乱。现在有了惠企政策申报月历，比之前从容多了！”青岛灿恒光电科技有限公司的财务负责人徐燕告诉记者。

为方便企业及时了解申报惠企政策，青岛西海岸新区在山东省率先发布“惠企政策申报月历”，将2023年38项惠企政策的申报信息按月分类汇总，方便企业了解政策申报信息，及早准备申报材料。

“新区还在政策整合上下足了功夫，创新推出政策‘码上查’，将重点惠企政策整合至一个二维码，实现掌上‘一码通查’。”青岛西海岸新区营商环境促进中心副主任郑金伟介绍说。

在政策制定上，青岛西海岸新区在青岛市率先出台“支持民营经济发展71条”“稳工业8条”“个转企21条”等系列举措；发布33项涉企政策“免申即享”清单，无需企业提交申请，即可实现无感兑付。今年以来，该区通过“免申即享”兑现政策资金1.15亿元。

暖企服务拉满吸引力

华夏天信智能物联股份有限公司是位于青岛西海岸新区的一家高新技术企业，主营智慧矿山操作系统平台、矿用特种机器人等产品。由于项目扩产，企业面临“用电难”。青岛西海岸新区滨海街道企业服务专员获悉后，经多方协调帮助企业解决了难题。如今，该公司生产的矿用高压变频器国内市场占有率排名第一。

“仅供电一项，就帮我们节省成本100余万元！”华夏天信智能物联股份有限公司副总经理李汝剑说，青岛西海岸新区高效暖心的服务坚定了企业的发展信心。

今年以来，青岛西海岸新区开展“我与企业一起成长”等活动，1万余名干部与15.2万家企业建立结对关系，机关干部通过实地走访等方式，常态化联系服务企业。截至目前，活动累计收集企业诉求2700余个，均已全部解决。

(责编：罗知之、陈键)

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