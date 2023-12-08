国内首款“地铁弹性车轮”即将投用
2023年12月08日09:13 | 来源：科技日报
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原标题：国内首款“地铁弹性车轮”即将投用
科技日报讯 （记者夏凡 通讯员黄玉明 孙嘉隆）日前，记者从中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司（以下简称“中车戚墅堰所”）获悉，其研发的时速80公里B型地铁车辆用弹性车轮，已通过装车运用考核暨载客运营前评审，即将在无锡地铁正式投入载客运营。这将是弹性车轮首次在我国地铁领域实现载客运营。
据了解，该产品是首款采用正向自主设计的减振降噪地铁弹性车轮，针对我国地铁车辆载客量大、运行速度快、线路状况复杂等特点，对产品结构及性能进行了全新设计。采用国际领先的分块式压剪复合型橡胶结构，通过对金属和橡胶结构的优化，实现更高承载能力。针对地铁踏面制动高温环境，研制了特殊配方的耐高温橡胶材料，满足极端制动高温环境下的承载性能和可靠性，确保橡胶的长寿命；采用双重连接装配结构以及安全冗余保护结构，进一步确保了极端状态下的安全可靠性。
目前，经线路运用测试，该产品减振降噪效果显著，可降低地铁车辆噪声10—15分贝，衰减车辆振动50%—70%，易耗件寿命可达10年以上，可实现免维护使用，具有低碳环保、技术先进、安全性高、服役寿命长等众多优势。
中车戚墅堰所总经理李培顺介绍，中车戚墅堰所从2000年起专注于弹性车轮的研发和制造，是具备完善的自主化设计、仿真、试验以及产业化能力的弹性车轮企业。现已形成3大系列、10余种弹性车轮产品，产品覆盖低地板有轨电车、轻轨和地铁车辆平台。截至目前，1.5万余套产品先后在北京、沈阳、南京等10余座城市、20余条线路中应用，市场占有率超90%，并出口中东、东南亚和非洲等海外市场。
(责编：罗知之、陈键)
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