滴滴启动打车确定性攻坚项目 上线“3分钟无车赔”
为了给用户提供更好的叫车服务，滴滴启动打车确定性体验攻坚计划，通过3分钟无车赔、多重奖励拉动司机出车接单、升级多品类服务等形式开展，欢迎社会各界监督体验。
3分钟无车赔 验证打车成功率
12月7日至13日首期活动期间，滴滴在北京、上海、广州、深圳、成都等全国159个城市推出“3分钟无车赔”体验攻坚专项行动，通过优化多种车型品类服务，提升用户打车确定性，让用户更快叫到车。
用户通过滴滴App或小程序领取“3分钟无车赔”权益后，选择呼叫任意2个或以上活动车型，包括滴滴快车、特惠快车、滴滴特快、极速拼车、优享、专车（不含商务专车）、在线计价出租车，下单后3分钟内没有任何车型应答，即满足赔付条件，用户即可获得15-35元金额不等的免单立减券，本单立即生效，不同城市的用户立减券金额不等。
多重奖励 拉动司机师傅多出车多赚钱
在寒冷的冬天，让用户更快叫到车，离不开司机师傅们的付出和努力。活动期间，滴滴在高峰期持续为司机师傅发放免佣卡、流水加速卡、完单奖等多重奖励，鼓励司机出车接单。在演唱会、商圈等出行需求较高的场景提供专项奖励，做好运力保障，让司机师傅们多接多赚，和滴滴一起为用户的打车确定性提供服务保障。
优化多品类派单 让用户更快出发
在派单效率上，滴滴努力保障用户服务的稳定和高效，为乘客就近派单，优先匹配3公里内更近的车辆，确保接驾时长更短，让用户更快出发。
当供需紧张和用户选择远程调度等情况时，可能影响到接驾距离，部分地区可能因拥堵影响接驾时间。如遇极端天气，也可能导致短时集中呼叫影响打车体验，恳请大家包容理解，也欢迎大家多提宝贵意见。
感谢每一位用户、司机、合作伙伴、主管部门对滴滴的批评、监督和鞭策。滴滴希望通过产品和服务，提升出行的稳定性和确定性，让每一次出行更实惠、更便利，让每一段旅程更放心、更安心。
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