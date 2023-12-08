“目前项目已完成室内装饰装修整体施工，正在进行细部品质提升。”项目经理谭修华在四川省成都市重大城市级公共文化设施项目——金沙演艺综合体施工现场如是说。

据了解，金沙演艺综合体项目位于四川省成都市，总面积约6.7万平方米，主要分为剧场和文化中心两部分。本次中建二局装饰公司主要负责室内精装修、综合导视、交安工程及强电、给排水末端管线等工程。

金沙演艺综合体外景。（受访者供图）

3300块GRG板 打造5865平方米异型吊顶

50年以上的使用寿命，少于0.01%的干湿收缩率，出众的声学反射系数……在金沙演艺综合体施工现场，建筑内在吊顶和墙面大面积运用了GRG材料，做出了丰富多变的曲面造型。

据介绍，GRG全名为玻璃纤维增强石膏合成材料，作为装饰领域主流新型材料，具有壁薄、质轻、强度高、不燃性、装饰效果好等特点，能满足任意造型、大规格及富有质感效果的要求。GRG板是一种有大量微孔结构的板材，在自然环境中，多孔体可以吸收或释放水分。当室内温度高、湿度小时，可逐渐释放出微孔中的水分；当室内温度低、湿度大时就会吸收空气中的水分，吸湿与释湿的循环变化可以起到调节剧场内相对温度的作用，提升建筑内舒适感。此外，GRG板的声学效果也很好，经过与其他声学材料搭配使用，可在剧场内形成最佳声学使用效果，同时把建筑声学技术和美学艺术性有机的融合。

走进综合体建筑，现场5865平方米吊顶区域全部采用大曲率弧形、波浪纹形、不规则圆形等异型结构，没有一处相同造型。施工人员介绍，为保证呈现效果，减少拼接缝，整个造型使用了3300块GRG板。

“由于吊顶为不规则造型，若采用传统的石膏板等吊顶，受限于自身材质强度、断裂负载性能以及施工难度等，已无法满足需求，为此项目上使用了可塑性更强、性能更为优越的GRG材料。现场造型板经过软件分割后均为1至2个平方米之间不等的大小板面，单块板重量约60公斤至120公斤。”项目生产经理张涛说。

金沙演艺综合体室内装饰装修整体施工已完成。（受访者供图）

据悉，为完美展现设计效果，项目部在施工前，组建了5人BIM团队，利用徕卡RTC360型三维激光扫描仪对主体结构进行三维扫描，通过软件Cyclone、3DR进行点云处理，逆向建模，与理论模型进行对比分析，提前发现主体偏差情况；通过对装饰面层进行优化，实现面层精细化下料及安装。

“为在质量、效果、成本间找到最佳平衡，我们经过多次方案优选，最终确定了板材的加工方案，吊顶造型虽然不规则，我们依然找到了它有规律的的地方，经过优化的加工方案，GRG在生产过程中模具的利用率提升约了一倍，这对厂家的加工速度有了较为显著的提升，同时也节约了模具的生产费用，算是事半功倍。”项目技术负责人袁少华说。

12种声学新材料 打造“HIFI”级剧场效果

微孔陶砂板、陶铝吸音板、玻纤板、穿孔石膏/水泥纤维板、GRG板、音响透声布……为打造出最佳观演效果，一系列行业领先声学材料，悉数被引进综合体剧场。这座拥有1200个座位的甲级剧院,未来将承接舞台剧、音乐剧、演唱会等各种演艺项目。

“这种微孔陶砂板，强度高、防火、防潮、抗冻、耐老化，而且工艺中采用绿色胶凝材料，使得微粒产品无任何有害挥发物，是绿色环保的声学材料。目前国内只有两三家企业能生产，同时由于该材料相对价格高昂，所使用的剧院也屈指可数。”项目商务经理周雪松指着综合体剧场高达24米的舞台墙面说。

据介绍，这种土黄色陶沙板为长方形，长1.2米，宽0.6米，板材表面摸上去犹如最细号砂纸，光滑细腻。周雪松表示，陶砂吸音板是以超细无机纤维为原料，在高温条件下压制而成的一种优质超纤板基材，其表面喷有均匀且极薄的沙粒，每颗砂粒的微观形状不规则且独一无二，砂粒之间天然形成大量、不规则的、相互连通的微小空隙，使其吸声性能优越，稳定性能好，且耐潮湿，抗变形。

在关注声学效果的同时，剧院的防火安全，是本次装修选材上重要考虑因素。“我们这次大面积使用了陶铝吸音板，替代了传统木级吸音板，将材料防火等级从B级升级为A级。”谭修华如是说。

据了解，传统吸音板大多采用木基础材质，由于价格低、安装难度小，因此多年来，一直是国内大部分剧场首选吸音材料，但由于木材质本身特性，因此其被评为B级防火材料。本次为提升剧场整体防火安全，最新使用的陶铝吸音板基材为陶土铝粉，由于其自身具有不燃的特性，因此是目前防火等级最高的A级吸音材料。“由于陶铝吸音板硬度大，无法使用钉式固定，为此我们专门在吸音板和墙体间增加了钢龙骨，同时为保证吸音板安全，我们还对龙骨进行了一些优化与加固措施。”谭修华说。

19遍工序 打造一体化水磨石地面

增设结构隔离层、优化防裂钢筋网做法、优化裂缝处置方案、明确材料配比、称重旁站制度.……在综合体，现场约7000平方米一体化水磨石地面，经过项目专项技术攻关，实现了平整度小于2毫米、防开裂性能提升70%、一次性浇筑合格率100%等多项成绩。

现浇水磨石地面是把玻璃、石英石等原料混合入水泥所制成的地面装饰材料，具有耐磨性高、不积灰尘、材料色彩搭配多样、装饰性强等特性。但多年来，水磨石地面在浇筑后，色差、浇筑后易开裂、鼓包等质量问题层出不穷。为防止上述质量隐患，项目部最终决定采用含有树脂的有机水磨石材料，替代传统易开裂的无机水磨石。

相较于传统地面水磨石的应用，本次项目部还将此施工工艺应用在了混凝土楼梯以及钢制旋转楼梯的基础上，实现了真正意义上的现浇水磨石。

“钢结构旋转楼梯在受力后，会具有一定的自由变形度，如果此时采用纯刚性的传统无机水磨石，只要楼梯发生一丝变形，立即会导致水磨石开裂，为此我们这次专门采用了含有树脂材料的有机水磨石，作为柔性材料，该水磨石本身具有一定可变形度，可有效防止开裂，再结合我们的施工方案，相当于设置了双保险。”谭修华表示，在开始施工前，项目部组织了实地考察，通过对水磨石在医院、机场、学校、餐饮店等不同场景应用，分析它的材料特性，再与多地专业厂家进行方案研讨，形成了初稿施工方案，最后结合施工方案进行工序样板施工，最终明确了材料的配比、以及施工工序，也才在不增加造价的情况下，将原设计图纸的9遍工序细化为19遍工序。

“像原设计的整体满铺钢筋网，我们本次就优化为柱脚、幕墙边、梁等区域局部铺设；同时，我们采用了悬浮法，将原结构与装饰基层面层用两层PE膜进行隔离，可减少结构沉降影响，且搭配专业湿度检测仪、砂浆回弹仪随时进行检测；针对色差问题，我们在同一区域内尽量在同一时间段内施工完成，缩短施工周期，保证色彩的统一。”谭修华介绍，目前，该一体化环氧水磨石经历各种天气环境影响，未出现鼓包、开裂问题。

(责编：董童、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经