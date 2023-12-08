上海农商银行落地全市首个“信用乡”
2023年12月08日13:53 | 来源：央广网
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原标题：上海农商银行落地全市首个“信用乡”
近日，在人民银行上海总部的支持下，上海农商银行在崇明区横沙乡成功落地全市首个“信用乡”。
近年来，崇明区横沙乡大力推动农村“生态、生产、生活”协调融合发展，切实将生态优势、资源优势转化为乡村振兴的发展优势。乡村振兴离不开金融活水的浇灌。
上海农商银行始终坚持三农本色，加大政策倾斜力度，扎实推进农村信用体系建设，切实提升乡村金融服务的可获得性、可负担性和可持续性。申城首个“信用乡”的落地不仅标志着横沙乡社会信用体系建设迈上新台阶，也意味着该行的信用乡、镇、村梯度培育机制更加健全完善。目前，该行在横沙乡已完成1个信用乡、24个信用村评定，村民建档超2万户。信用乡村的评定一方面以“信”添金，让村民无需抵押、无需担保即可获得信用贷款，切实满足村民的金融需求；另一方面将以融合发展的理念构建三农服务生态体系，促进乡村产业蓬勃发展。
作为申城农村金融的主要力量，上海农商银行始终聚焦服务三农主责主业，将构建、完善农村信用体系作为提供多样化、多层次金融服务的有力抓手，已在全市范围内已完成151个村、3个镇和1个乡的认定，扎实推进金融支持乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，持续扩大三农服务覆盖面，把普惠金融送到田间地头，助力百姓美好生活。
(责编：董童、杨迪)
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