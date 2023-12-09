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感知2023中国经济“脉动”系列报道之五

支持民营经济发展壮大：政策举措密集出台 夯实经济回升基础

人民网记者 车柯蒙
2023年12月09日08:48 | 来源：人民网
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岁末回首，今年我国经济社会发展走过了一段不平凡的历程。在2023年中央经济工作会议召开前夕，“感知2023中国经济‘脉动’”系列报道，围绕2022年中央经济工作会议对2023年经济工作的部署、2023年《政府工作报告》明确的发展主要预期目标和工作重点，以及记者全年的采访调研，挖掘今年以来我国经济社会发展中，经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解等实践，全方面展示我国经济保持恢复向好的发展态势。

 今年前三季度，全国新设民营企业706.5万户，同比增长15.3%；截至今年9月底，全国登记在册民营企业数量超过5200万户，民营企业在企业总量中的占比达到92.3%……今年以来，民营企业交出一张亮眼“成绩单”。

贡献50%以上税收、60%以上GDP、80%以上城镇就业……作为推动经济增长重要力量，民营经济发展态势备受关注。

在国际环境复杂严峻、国内经济下行压力加大的背景下，得益于系列政策持续发力，民营经济发展韧性持续显现，进一步夯实经济回升基础。

政策“组合拳”共促民营经济高质量发展

今年以来，一系列促进民营经济发展的政策举措接连落地，这背后，折射出我国“提振民企发展信心”的坚定决心。

今年9月，中央编办正式批复在国家发展改革委内部设立民营经济发展局，作为促进民营经济发展壮大的专门工作机构，加强相关领域政策统筹协调，推动各项重大举措早落地、见实效。

融资难、融资贵一直是制约民营经济发展的重要因素。近日，八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》，提出支持民营经济的25条具体举措，及时回应了民营企业的普遍关切。

今年7月，为促进民营经济做大做优做强，《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》就曾提出八方面31条举措。

从“31条”到“25条”，半年时间里，一系列促进民营经济发展壮大的措施接续出台，打出一套政策“组合拳”。

全国政协常委、中国税务学会副会长张连起在接受人民网记者采访时表示，这些政策的出台，一是优化民营企业营商环境，增强民营企业融资的可得性，不断提升民营企业贷款占比；二是提振民营企业家信心，通过外源融资帮助民营企业家扩大投资、增加产能、推动民营企业提质增效、激发民营企业活力；三是鼓励民营企业转型升级，提升企业经营效益；四是通过深化对接、正确引导，加大对民营企业的融资支持力度。

随着促进民营经济发展壮大的政策举措陆续细化落实，民营经济发展形势边际改善。9月份，新登记注册私营企业户数同比增长18.1%，比上月加快8.4个百分点。1至10月份，民营企业进出口增长6.2%，占进出口总额比重53.1%，比上年同期提高3.1个百分点。

“确保所有的对策、举措首先聚焦于稳住经营主体、激发动力和活力。”张连起表示，一方面，政策要围绕经营主体关切而转，奔着经营主体需求而去，实打实地帮助解决困难和问题；另一方面，要着眼于从根上“浇水施肥”，以政策调动经营主体的积极性、主动性和创造性，夯实加快经济恢复进程、保持经济运行向好态势的微观基础。

民营企业发展活力强成色好底气足

民营企业500强入围门槛2022年达到275.78亿元，比上年增加12.11亿元；414家企业的关键技术主要来源于自主开发与研制；近九成企业采取多种措施实施绿色低碳发展……

全国工商联发布的《2023中国民营企业500强调研分析报告》显示，我国民营企业整体规模平稳增长、产业结构持续优化、科技创新进一步增强。

如今，以新技术、新产业、新业态、新模式为代表的“四新经济”成为民营经济发展的新优势。前三季度，新设“四新”经济民营企业300.4万户，占同期新设企业总量的四成，民营企业发展活力更强、成色更好、底气更足。

今年10月召开的第134届中国进出口商品交易会，展览总面积、展位总数、参展企业数量均创新高。许多专精特新“小巨人”、制造业单项冠军、国家级高新技术企业积极参展，新能源、工业自动化等高技术含量、高附加值的新展品数量近10万件。作为最大的参展主体，本届广交会民营企业占比达到九成。

11月，为期10天的车展以“新科技·新生活”为主题，展出的1132辆展车中，新能源展车达469辆，占比四成。这其中，自主品牌“多点开花”，除了新款车型，多个品牌还发布了技术成果。

数据显示，1至10月份，民营企业进出口增长6.2%，占进出口总额比重53.1%，比上年同期提高3.1个百分点。

值得注意的是，民营企业在推动进出口外贸高质量发展方面，同样发挥着不可替代的作用。前三季度，我国民营企业进出口增长6.1%，明显优于整体，是稳规模、优结构的中坚力量。

海关总署数据显示，前三季度，民营企业在太阳能电池、锂电池、电动载人汽车出口中的比重进一步提升至78.9%、59.9%和56.8%。

西南财经大学教授、西财智库首席经济学家汤继强在接受人民网记者采访时表示，今年以来，围绕民营经济发展壮大，一系列政策措施推出，聚焦关键环节、热点问题，提出解决方案。民营企业在各项政策措施支持下持续发展壮大，不仅数量上有所增长，质量上也有了显著提升。广大民营企业的成长与发展，正在不断推动我国经济持续增长，为社会创造更多就业机会与财富积累。 

采访手记：

今年，我曾三次采访一家民营企业，零跑汽车。

2023上海车展期间，零跑科技创始人、董事长朱江明接受人民网《记者去哪儿》栏目采访。受访者供图

2023上海车展期间，零跑科技创始人、董事长朱江明接受人民网《记者去哪儿》栏目采访。受访者供图

第一次，是在4月份的上海车展，零跑科技创始人、董事长朱江明在参与人民网《记者去哪儿》栏目时表示，国产品牌在行业电动化转型阶段，产品、技术等各方面已经日趋成熟；第二次是在年中，面对上半年我国新能源汽车“出海”持续提速，朱江明说，从汽车大国向汽车强国的过程中，中国新能源技术目前已开始实现对外输出；第三次，则是在斯特兰蒂斯集团入股零跑后，记者看到新能源汽车风向标开始向东方转移，油车时代的市场换资本日渐转变成了电车时代以技术换资本。

一年中的三次采访，一家民营企业的发展路径愈发清晰，这也是无数民营企业发展壮大的一个缩影。

在我国，民营经济和民营企业在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥着不可替代的作用。

一年来，“核心竞争力”“自主研发”“创新”成为民营企业家们口中的关键词。据国家税务总局新闻发言人黄运介绍，在7月份已提前享受研发费用加计扣除优惠的企业中，民营企业户数占比达94.3%，超过29万户，民营企业享受研发费用加计扣除金额占全部金额的76.6%。民营企业既是科技创新活动的“主力军”，也是国家政策支持的主要受益者。

民营企业不断获得政策支持，发展的韧性持续显现。市场监管总局发布的数据显示，前三季度，全国新设民营企业706.5万户，同比增长15.3%。从产业结构看，民营企业分布不断优化，与此同时，“四新经济”成为民营经济发展的新优势。

不难预见，在一系列利好政策的支持下，民营经济发展活力和内生动力将进一步被激发，为构建新发展格局注入强劲动力，为中国式现代化提供有力支撑。

感知2023中国经济“脉动”系列报道：

之一 扩大国内需求：消费马车“跑”起来 有效投资“活”起来

之二 培育壮大战略性新兴产业：靠前布局新赛道 激活发展新动能

之三 加大宏观政策调控力度 经济发展释放“1+1>2”协同效应

之四 构筑竞争新优势 数字经济为高质量发展注入澎湃动能

(责编：王连香、高雷)
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