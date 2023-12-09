人民网北京12月9日电 （记者任妍）车联网和智能网联汽车是汽车、电子、信息通信和道路交通运输等行业深度融合的新型产业，是全球创新热点和未来发展制高点。12月7日至9日，第五届世界新能源汽车大会在海南海口召开。大会期间，由国家智能网联汽车创新中心（以下简称“创新中心”）、北京航空航天大学（以下简称“北航”）、湖南汽车工程职业学院（以下简称“湖南汽车职院”）联合牵头的“全国智能网联汽车行业产教融合共同体”（以下简称“共同体”）正式成立。

智能网联汽车的技术是新高地、产品是新物种、市场是新赛道，世界汽车和科技强国都把它作为下一轮产业战略的制高点进行系统布局，并出台具体的配套政策。据了解，教育部等国家有关部委出台一系列文件，大力支持产教融合，强调通过深化产教融合、校企合作，形成为技术技能人才紧缺领域系统储能、赋能的人才培养生态。

为贯彻落实《行业产教融合共同体建设指南》，促进智能网联汽车产业产学研合作和人才培养，创新中心、北航、湖南汽车职院等成员单位积极响应号召，联合成立共同体。共同体汇聚了12家高等院校、34家职业院校、14家整车制造企业、32家汽车零部件企业及科研机构，构建了连接高校与机构之间的交流纽带，搭建了产业资源共享与交流合作的沟通平台，进一步推动智能网联汽车产业的创新发展，提升我国智能网联汽车行业在全球舞台上的竞争力。

据介绍，全国智能网联汽车行业产教融合共同体将将积极响应国家教育强国、人才强国的号召，推动产教融合、科教融汇，实施“一体、两翼、五重点”系列举措，推动产业需求更好融入人才培养全过程。联合智能网联汽车行业各领域极具先进性和代表性的单位，共同推动形成同市场需求相适应、同产业结构相匹配的现代职业教育结构和区域布局，形成产教深度融合的良好生态。加快推进人才培养、技术研发和市场拓展，为行业的高质量发展注入新动能，助力中国智能网联汽车产业赢得国际竞争的制高点。

(责编：王连香、高雷)

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