新华社海口12月9日电 题：提升创新能力 加快协同融合——2023世界新能源汽车大会观察

新华社记者温竞华、王存福

数据显示，今年1月至10月，我国新能源汽车产销量双双突破700万辆，市场占有率超30%，新能源汽车产业已进入全面市场化拓展新阶段。

记者从7日至9日在海口举行的2023世界新能源汽车大会上了解到，我国新能源汽车相关领域正通过提升研发创新能力、促进产业协同融合等路径，推动产业高质量发展。

2023世界新能源汽车大会技术展区现场。新华社记者夏天 摄

提升研发创新能力

动力电池系统、充电解决方案、氢燃料存储……记者在大会上看到，从整车企业到零部件企业，从信息通信企业到能源企业，产业链上下游和协同产业都涌动着创新活力。

“我国持之以恒开展新能源汽车关键核心技术攻关，围绕创新链布局产业链，依托产业链强健创新链，技术研发和产业化水平不断提升，为新能源汽车走向全面市场化提供了重要推动力。”科技部副部长陈家昌说。

宁德时代的麒麟电池技术，地平线的创新性智能计算架构，宝马中国的高性能混合动力驱动系统……大会发布了2023年度“全球新能源汽车前沿及创新技术”评选结果，来自产业链企业的10项创新技术入选。“这些创新技术均已实现量产化应用，有效提升了新能源汽车的技术水平。”中国汽车工程学会名誉理事长、中国工程院院士李骏说。

中国科协主席、世界新能源汽车大会主席万钢表示，在电动化、智能化、低碳化发展态势下，要统筹推进纯电动汽车、混合动力汽车和燃料电池汽车发展，持续加强动力电池体系、新型底盘架构、自动驾驶系统等共性关键技术协同突破，加快“车能路云”一体化发展的典型场景应用和新型基础设施建设。

在2023世界新能源汽车大会技术展区，车企展示的一款氢燃料电池系统。新华社记者夏天 摄

推动产业协同融合

当前，新能源汽车融汇人工智能、大数据等多种变革性技术，产业链、价值链持续向交通、能源、信息通信等领域拓展。加快构建汽车产业新生态，既是产业技术变革的内在需求，也是产业未来发展的动力源泉。

记者从大会上了解到，本届大会举办地海南省作为全国首个明确提出2030年“禁售燃油车”的省份，正持续做大新能源汽车产业链，拓展新能源汽车全域应用市场，打造智能网联汽车发展海南方案。

“我们正推动智能网联汽车准入和上路通行试点，打造全国首个消费型智慧交通体系和全域开放车联网应用示范省，并争取将环岛旅游公路打造成全线开放、场景丰富的‘车能路云’示范道路。”海南省委主要负责人在大会上说。

随着新能源汽车保有量持续提升，大量的充电需求也给电网平稳运行带来挑战。国家电网有限公司副总工程师李明说，通过深化行业合作，推动出台或完善充电峰谷分时电价、加强关键技术装备迭代升级、加快典型场景示范验证及规模化应用等手段，全面推广有序充电，加快车网融合互动，建设适应新型电力系统的充换电发展模式。

构建跨境融合生态，促进各类经营主体相互赋能、协同创新，成为与会嘉宾的共识。大会发布的《2023世界新能源汽车大会共识》提出，各方将在创新成果转化、前沿示范应用等方面加强跨界协同。同时，围绕车能互动、车路融合、车云协同等典型场景建设加速技术迭代攻关，加快实现汽车与能源、交通、信息通信跨行业、跨部门的融合发展。

2023世界新能源汽车大会车展现场。新华社记者夏天 摄

深刻洞察用户需求

20万元价位的中大型纯电SUV搭载了数字视野补盲、一键AI代驾等智能驾驶功能，30万元价位的纯电跑车同时拥有电动剪刀门和软顶敞篷……在本届大会的上汽集团展台，荣威、智己、名爵等企业旗下自主品牌的新能源汽车集中亮相，吸引不少参观者上前询问。

“打造普惠用户的整车产品，有助于消费者更好接受新能源汽车，也有助于新能源汽车技术产业的迭代升级和新能源车企的持续发展。”上汽集团副总裁兼总工程师祖似杰说，普惠电动智能汽车将带动新能源汽车全面市场化。

记者在大会上看到，产业链上下游企业积极识别需求侧变化，把紧扣用户需求作为拓宽市场的重中之重。

长安汽车副总裁、深蓝汽车CEO邓承浩说，近几年中国汽车市场向电动化、智能化飞速发展，用户的需求也从原来简单的出行向全场景的数字伙伴升级。要坚持以用户选择作为企业创新产品的首要原则，尊重用户在补能、安全和智能等方面的多样化需求。

“市场需要什么？大家希望在最多量产车型上用更高的性价比来支持尽可能多的智能化功能。”黑芝麻智能科技有限公司首席市场营销官杨宇欣认为，要通过产品架构创新，实现多功能支持，帮助客户在一辆车上实现更多智能化功能集成。

工业和信息化部副部长辛国斌表示，我国新能源汽车已进入全面市场化发展的关键阶段，但产业发展仍存在资源保障能力不足、市场发展不够均衡、产业布局有待优化等问题。接下来，工信部将积极推动新能源和智能网联汽车创新发展，进一步优化行业管理政策、打造一流营商环境，持续推动新能源汽车产业高质量发展。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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