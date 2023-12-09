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中国明确汽车产业绿色低碳发展路线

2023年12月09日21:34 | 来源：新华网
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新华社海口12月9日电 题：中国明确汽车产业绿色低碳发展路线

新华社记者王存福、夏天

2023年前三季度，全球新能源汽车销量达到974.6万辆，其中中国销量达到627.8万辆，占中国新车销售比例的29.8%；截至2023年第三季度末，全球新能源汽车累计销量约3770万辆，中国占比约60%——7日至9日在海南海口举办的2023年世界新能源汽车大会上，发布了这一信息。

“2023年产销量接近千万量级，培育形成了全球最大的新能源汽车消费市场，建成了高效协同的产业体系。”工信部副部长辛国斌说，新能源汽车融汇人工智能、互联网、大数据等多种变革性技术，产业链、价值链持续向交通、能源、信息通信等领域拓展，产业生态正在全面重塑。

12月7日，在2023年世界新能源汽车大会展区，上汽集团旗下名爵汽车敞篷电动跑车MG Cyberster车型展示。新华社记者 夏天 摄

12月7日，在2023年世界新能源汽车大会展区，上汽集团旗下名爵汽车敞篷电动跑车MG Cyberster车型展示。新华社记者 夏天 摄

对于中国汽车行业未来的发展潜力，中国汽车工程学会名誉理事长、中国工程院院士李骏认为，中国汽车保有量规模仍有约2亿辆的增长空间，预计到2055年前后汽车保有量达到饱和，总量超过5亿辆。

与会嘉宾认为，随着动力电池、燃料电池、电驱系统等关键核心技术持续提升迭代，汽车产品电动化转型步伐持续加快，新能源汽车越来越能够满足消费者的使用需求。

中国科协主席、世界新能源汽车大会主席万钢在主旨报告中表示，在电动化、智能化、低碳化发展态势下，全球新能源汽车市场总体增长迅速，要统筹推进纯电动汽车、插电/增程式混合动力汽车、燃料电池汽车发展，持续加强关键技术协同突破，加快车能路云一体化发展的典型场景应用和新型基础设施建设。

科技部副部长陈家昌介绍说，中国汽车产业坚持“三纵三横”总体研发布局，走出了一条以科技创新引领新能源汽车发展的成功之路。下一步将全面加强新能源汽车前沿基础研究和共性关键技术攻关，持续深化国际科技合作，不断夯实新能源汽车产业面向未来的发展基础。

这其中，绿色低碳是全球汽车产业转型升级的重要方向，也是中国汽车产业落实“双碳”目标、实现高质量发展的重要内涵。

为加快推进中国汽车产业绿色低碳发展，多部门共同编制的《汽车产业绿色低碳发展路线图1.0》首次在行业层面明确了中国汽车产业的碳排放核算边界，提出了汽车产业绿色低碳发展的愿景目标、实现路径与保障措施。

根据路线图，汽车产业绿色低碳发展的愿景目标愈发明晰：汽车产业力争于2030年前达到碳排放峰值，之后通过持续努力，支撑国家碳中和目标如期实现。

为实现上述目标，路线图提出了实现路径：以降低汽车运行碳排放为重点，以低碳产品助力低碳交通运输和能源体系建设；同时，以全产业链绿色协同发展提升产业竞争力、以新型生态建设推进经济社会发展全面绿色转型。

为支撑汽车产业绿色低碳发展，路线图还提出了推进绿色低碳管理转型、支持绿色低碳技术创新、推动绿色低碳汽车发展、建设绿色低碳制造体系、统筹共建绿色降碳协同体系5个方面的15条保障措施建议。

12月7日，在2023年世界新能源汽车大会展区，蔚来es6、et5等车型亮相。新华社记者 夏天 摄

12月7日，在2023年世界新能源汽车大会展区，蔚来es6、et5等车型亮相。新华社记者 夏天 摄

8日，“加速重构汽车产业新生态”主论坛上发布了《2023世界新能源汽车大会共识》，为加快推进新能源汽车全面市场化发展、推动汽车产业新生态重构、深化全球汽车产业开放合作进一步明晰了方向路径，各方对2035年全球新能源汽车市场份额达到50%以上抱有信心，将持续推动高效高安全动力电池、高效率内燃机与碳中和燃料、宽温域燃料电池等多元能源动力技术研发，加强充换电、氢能基础设施建设，力争提前实现这一发展目标。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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