新华社上海12月9日电（记者何欣荣、胡洁菲）今年是长三角一体化发展上升为国家战略五周年。作为长三角一体化发展国家战略的“先手棋”和突破口，横跨沪苏浙的长三角生态绿色一体化发展示范区挂牌四年来，这个过去省际交界的薄弱区域，逐渐展现出高质量、一体化发展的崭新面貌。

制度创新含“金”量高

包括跨域建设工程项目一体化审批机制、生态环境治理“三统一”制度等在内，四年来示范区累计形成136项制度创新成果，其中38项面向全国复制推广。

科创“蓝”图加速绘就

包括华为青浦研发中心、恒力长三角国际新材料产业基地在内，四年来示范区持续推进145个重点项目建设。从2019年到2022年，示范区两区一县地区生产总值总和从3755亿元增至4530亿元，年均增长6.5%；上市公司数量从44家增至75家，国家高新技术企业数量从1560家增至2924家。

“绿”色发展成效显著

包括元荡23公里生态岸线工程在内，四年来示范区推进生态环保重点项目20个。从2019年到2022年，示范区地表水优Ⅲ类断面比例从75%上升到96.2%，空气质量指数优良率从78.4%上升到83.3%，重点跨界水体水环境质量已提前达到或优于2025年目标。

民生“红”利不断释放

瞄准区域内居民更美好的生活，示范区着力推动民生服务事项“跨域无感”。四年来8条示范区跨省公交线路已累计发送乘客超307万人次。85家医保定点医疗机构、872家定点零售药店实现跨省异地医保直接结算，惠及246万参保人员。

下一步，长三角一体化示范区将落实深入推进长三角一体化发展座谈会精神，在中央区域协调发展领导小组办公室的统筹指导下，紧扣一体化制度创新和绿色低碳高质量发展两个关键，努力实现更大突破，以下好“先手棋”带动长三角发展“一盘棋”。

海报设计：程思琪

(责编：袁勃、赵欣悦)

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